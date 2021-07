Günzburg/Burgau

BKH Günzburg und Therapiezentrum Burgau: Holetschek weiht Millionenprojekte ein

Plus Der bayerische Gesundheitsminister ist bei gleich zwei Feiern der Bezirkskliniken Schwaben zu Gast gewesen. Er fordert einen anderen Fokus im Gesundheitssystem.

Von Christian Kirstges

Besuche von Ministerinnen und Ministern haben am Standort Günzburg eine Tradition. So freute sich Stefan Brunhuber, Vorstandsvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben, dass am Donnerstag der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) diese gute Sitte fortsetzte. Schließlich hat der Freistaat hier viel Geld investiert, in Kooperation mit den benachbarten Kreis- haben die Bezirkskliniken das neue Haus 7 errichtet. Es dient für beide Einrichtungen auf dem großen Gelände nicht nur als Casino, sondern beherbergt auch eine moderne Sporthalle und allerlei Technik. Gegenüber wird bald der Vorgängerbau Platz machen für den nächsten Abschnitt der Erneuerung am Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg. Dabei geht es aber nicht nur um Gebäude, betonte der Minister.

