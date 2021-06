Gefährliches Überholmanöver auf der B16: Autos müssen ins Grün ausweichen

Ein Autofahrer will auf der B16 zwischen Gundelfingen und Günzburg einen Lastwagen überholen - ausgerechnet in einer Kurve. Er riskiert fast einen Unfall.

Ein riskantes Überholmanöver auf der B16 hat am Samstagmorgen gegen 6.50 Uhr fast zu einem Unfall geführt. Wie die Polizei mitteilt, setzte ein bislang unbekannter Autofahrer auf der B16 von Gundelfingen in Richtung Günzburg in einer langgezogenen und unübersichtlichen Kurve zum Überholen des vor ihm fahrenden Lastwagens an. Dabei kamen ihm jedoch zwei Fahrzeuge entgegen.

Beide mussten aufgrund des gefährlichen Überholmanövers in den Grünstreifen ausweichen. Der unbekannte Autofahrer selbst brach das Überholmanöver im Anschluss ab und scherte wieder hinter dem Lkw ein.

Die Polizei sucht jetzt die beiden Autofahrer, die in den Grünstreifen ausweichen mussten, und weitere Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg in Verbindung zu setzen, Telefon 08221/919-0. (AZ)