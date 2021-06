Günzburg

Richterin wird befördert - und das Günzburger Amtsgericht verliert ihre Stelle

Plus Der Posten einer Richterin in Günzburg wird nicht nachbesetzt. Was heißt das für Bürger und Beschäftigte - und was sagt das über das System Justiz aus?

Von Christian Kirstges

Daniela König hat das Amtsgericht Günzburg zum Monatsanfang verlassen, weil sie zur Vorsitzenden Richterin am Landgericht Memmingen befördert wurde. Ihre nunmehr ehemaligen Kollegen stellt das vor eine Herausforderung, oder doch ein Problem? Denn ihre Stelle wird nicht nachbesetzt, die Aufgaben werden verteilt. Dabei sind die Beschäftigten schon zuvor gut ausgelastet gewesen mit immer komplexer werdenden Prozessen.

