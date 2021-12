Günzburg

17:00 Uhr

Tödlicher Unfall in Nattenhausen: Schwere Vorwürfe in Prozess gegen Fahrer

Ein Familienvater ist nach einem schweren Unfall in Nattenhausen gestorben. Jetzt stand der Unfallfahrer vor Gericht.

Plus Die Witwe des Unfallopfers macht dem Fahrer in der Gerichtsverhandlung in Günzburg schwere Vorwürfe. Welche Folgen der Zusammenstoß für den Angeklagten hat.

Von Wolfgang Kahler

An der Kreuzung der Kreisstraße mit der Staatsstraße 2018 in Nattenhausen hat sich vor fast einem Jahr ein schlimmer Unfall ereignet, bei dem ein 58-jähriger Familienvater sein Leben verlor. Dort befindet sich heute ein Kreisverkehr. Wegen des Einspruchs gegen den Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung stand der Verursacher nun vor dem Amtsgericht Günzburg und musste sich schwere Vorwürfe von der Witwe des Opfers anhören.

