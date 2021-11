Gundremmingen

06:46 Uhr

Langer Rechtsstreit mit AKW-Betreibern: Klägerin bleibt nur ein Teilerfolg

Plus Das Atomkraftwerk sollte für die Altersversorgung der externen Mitarbeiterin aufkommen - ein Urteil mit Signalwirkung. Doch nun verbucht auch RWE einen Erfolg.

Von Christian Kirstges

Nicht für die Betreibergesellschaft, sondern für Fremdfirmen arbeitet eine Frau seit Jahrzehnten im Atomkraftwerk (AKW) Gundremmingen. Sie übernehmen und fest anstellen wollte man im Kraftwerk nicht und ihr damit auch nicht die üppige betriebliche Altersvorsorge und Jubiläumsleistungen zahlen. Dagegen klagte die Frau und bekam nach einer Niederlage vor dem Arbeitsgericht in Neu-Ulm dann vor zwei Jahren in zweiter Instanz recht: Das Landesarbeitsgericht (LAG) in München hatte rückwirkend zum 15. April 1985 festgestellt, dass ein Arbeitsverhältnis mit der am Tag des Urteils 56 Jahre alten Frau zustande gekommen sei. Doch der Energiekonzern RWE wollte das nicht akzeptieren und wehrte sich gegen die Entscheidung, dazu ging es zwischen Landes- und Bundesarbeitsgericht wiederholt hin und her. Nun, mehr als zwei Jahre später, ist der Rechtsstreit beigelegt worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen