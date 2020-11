06:00 Uhr

In diesen Rohren in Bubesheim fließt bald das Trinkwasser

In diesen Rohren fließt künftig das Bubesheimer Trinkwasser vom alten Wasserhaus in der Grottenau zum neuen Wasserhaus auf dem ehemaligen Wertstoffhof-Gelände. Baubeginn für das Wasserhaus ist im Frühjahr 2021, die Verbindungsleitung wird jetzt schon gelegt.

Plus Bevor im Gemeinderat Bubesheim der Plan für die Wasserversorgung vorgestellt wird, geht es um das Thema Maske. Fast alle Räte wollen mit gutem Beispiel vorangehen.

Von Sandra Kraus

„Maskenpflicht während der Gemeinderatssitzung?“, haben die Räte kurz vor Sitzungsbeginn im Bubesheimer Bürgerhaussaal gefragt. Bubesheims Bürgermeister Gerhard Sobczyk meinte ja, denn man müsse mit gutem Beispiel vorangehen. Wer von den Gemeinderäten seinen Mund-Nasen-Schutz noch nicht an hatte, holte dies nach, die Zuhörer hatten ihren erst gar nicht ausgezogen. Gemeinderat Christoph Oberauer hatte dazu eine andere Meinung.

Bubesheimer Stadtrat erklärt sich solidarisch mit Willi Riedel aus Leipheim

Er bat um das Wort und sagte: „Ich erkläre mich solidarisch mit Leipheims Drittem Bürgermeister Willi Riedel und werde hier keine Maske tragen. Wir sitzen hier mit Abstand. Beim Reden darf die Maske abgenommen werden. Mir fehlt jeglicher Sinn für diese Regel.“ Bürgermeister Sobczyk verwies lediglich auf die Vorbildfunktion. Infolgedessen blieb Christoph Oberauer der Einzige im Bürgerhaussaal ohne Mund-Nasen-Bedeckung und Bürgermeister Sobczyk eröffnete die Sitzung.

Seit Monaten beschäftigt sich der Bubesheimer Gemeinderat mit der Wasserversorgung, noch immer kauft Bubesheim sein komplettes Wasser aus Leipheim. Der Anschluss an die Stadtwerke Günzburg in Kombination mit den eigenen Brunnen ist gerade in Bau.

Im März 2021 soll mit dem Bau des Bubesheimer Wasserwerks begonnen werden

Bürgermeister Sobczyk gab bekannt: „Am 19. November werden die drei Armaturenschächte geliefert, auf die wir seit Monaten warten. Dann kann die bereits gelegte Wasserleitung am Schopfeler Günzburg mit Bubesheim verbinden.“ Die Vergabe für den Neubau des Wasserwerks soll am 7. Dezember stattfinden. Baubeginn soll am 1. März 2021 sein, Fertigstellung voraussichtlich Mitte November 2021.

Bereits begonnen wurde mit dem Bau der Wasserleitung vom neuen zum alten Wasserwerk. Fräsarbeiten in der Straße Am Weiherberg waren der Anfang. Ende April 2021 soll die Wasserleitungsverbindung fertiggestellt sein, so Sobczyk. Gemeinderätin Stefanie Greiner vermisste eine Information der Anwohner über den Baubeginn Am Weiherberg. Bürgermeister Sobczyk erwiderte, dass auch er darüber überrascht gewesen sei, wie schnell der Bautrupp, der die vergangenen Monate in Bubesheim das Glasfasernetz verlegt hatte, für den Wasserleitungsbau zur Verfügung stehe.

Bereits 1992 war das Thema Bahntrasse in Bubesheim präsent

Welche hohe Wellen das Bahnprojekt Ulm-Augsburg schlagen könnte, sollte die Trasse realisiert werden, die entlang der A8 führt und damit Bubesheim unmittelbar tangieren würde, machte Gemeinderat Peter Häußler Projektleiter Markus Baumann klar. Häußler hatte die Dorfchronik mitgebracht, in der auf einer ganzen Seite vom Fackelzug durch Bubesheim, einem Mahnfeuer und einer Protestversammlung in der Baumschule Haage aus dem Winter 1992/93 berichtet wird.

Schon damals plante die Bahn eine ICE-Trasse zu bauen. Knapp 30 Jahre später hat das Projekt einen neuen Namen. Im Kern geht es damals wie heute darum, die Fahrzeit ohne Halt zwischen Ulm und Augsburg auf 26 Minuten zu verkürzen, Züge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 300 Stundenkilometern zu berücksichtigen und güterzugtauglich zu sein. Siedlungsgebiete und Naturschutzräume müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

Siedlungsgebiete und Naturschutzräume werden bei der Planung der Trasse berücksichtigt

Projektleiter Markus Baumann präsentierte im Gemeinderat die vier Trassierungen und wies darauf hin, dass der Planungsstand auf der Internetseite des Bahnprojekts Ulm-Augsburg für jeden einsehbar sei und ihm der Dialog mit der Region wichtig.

Baumann sagte einen für Bubesheim als autobahnnahe Kommune positiven Satz: „Der Autobahn können wir nicht folgen.“ Um in den Flusstälern möglichst unten bleiben zu können werde es verhältnismäßig viele Tunnels geben. Noch ist nicht entschieden, welche der vier Trassierungen realisiert werden. „Sobald der Favorit steht, wird es Bewegung geben“, kündigte Häußler an.

Bahntrassenbau ist ene politische Entscheidung auf Bundesebene

Das Argument von Gemeinderat Christoph Oberauer, dass es durch das Bahnprojekt zu nicht gewünschtem Flächenverbrauch komme, ließ Baumann nicht gelten. Es sei auf Bundesebene eine politische Entscheidung getroffen worden, den Fern- und Nahverkehr auf der Schiene zu stärken. Sobald die neue Trasse fertiggestellt sei, könnten auf den bestehenden Schienen mehr Nahverkehrszüge eingesetzt werden.

