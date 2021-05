Interview

18:30 Uhr

Warum ist die Corona-Inzidenz im Landkreis Günzburg so hoch?

Plus In keinem anderen Landkreis in Bayern liegt die Inzidenzzahl so hoch wie im Kreis Günzburg. Warum ist das so? Wir haben den Leiter des Gesundheitsamtes Dr. Patrick Dudler befragt.

Von Till Hofmann

Der Landkreis Günzburg ist aktuell mit einer Inzidenz von 155,9 der Landkreis unter allen 71 bayerischen Landkreisen mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz. Im bundesweiten Vergleich liegt man unter den Stadt- und Landkreisen auf Rang acht – gehört also zu den Top Ten in Deutschland, wobei niemand auf dieser Corona-Rangliste vorne stehen möchte. Wie konnte es dazu kommen?

