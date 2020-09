vor 24 Min.

Jahnhalle: Zwei Millionen Euro an Zuschüssen

Sanierung: Bund hilft in Ichenhausen

Wie die für die Region zuständigen Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein ( CSU) und Karl-Heinz Brunner ( SPD) mitteilen, erhält die Stadt Ichenhausen gut zwei Millionen Euro vom Bund für die Sanierung der Friedrich-Jahn-Halle. Das insgesamt 4,1 Millionen teure Bauprojekt ist nötig geworden, da die über 50 Jahre alte Halle und das Schwimmbad im Untergeschoss, wie berichtet, dringend sanierungsbedürftig sind.

Das Geld fließt aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“, für das der Bundestag im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets zusätzliche 600 Millionen Euro bereitgestellt hat. Um die Mittel des Konjunkturpakets möglichst schnell zu verausgaben, hat der Haushaltsausschuss in seiner jüngsten Sitzung zunächst Projekte mit einem Bundeszuschuss von insgesamt 200 Millionen Euro bewilligt. Wie es in den Förderkriterien heißt, stehen die Mittel „für die Förderung investiver Projekte mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung und mit sehr hoher Qualität im Hinblick auf ihre Wirkungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und soziale Integration in der Kommune zur Verfügung“.

Nüßlein, der den Antrag der Stadt Ichenhausen unterstützt hatte, freut sich über das Geld aus Berlin: „Die Finanzierungszusage des Bundes über fast die Hälfte der Gesamtkosten zeigt, dass der Antrag der Stadt perfekt vorbereitet war und dass das Projekt als solches genau den Förderkriterien entspricht. Die Jahn-Halle in Ichenhausen hat nicht nur für die Schulen im Kreis, sondern auch für die Vereine eine sehr hohe regionale Bedeutung. Die Zusage des Bundes ist nur gerechtfertigt“, freut sich der Münsterhauser CSU-Politiker. Sein SPD-Kollege Brunner ergänzt: „Gerade in Zeiten, in denen Kommunen mit sinkenden Gewerbesteuereinnahmen und anderen Einnahmeausfällen durch die Corona-Pandemie zu kämpfen haben, ist es uns wichtig, Kommunen bei ihren Sanierungsvorhaben nicht alleine zu lassen. Ebenso wird die Wirtschaft durch diese öffentliche Investition unterstützt.“ (zg)

