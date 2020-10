26.10.2020

Kabelschaden: Strom im Raum Burgau fiel mehrfach aus

Zu Stromausfällen ist es im Raum Burgau, Haldenwang und Jettingen-Scheppach gekommen. Welche Ursache dahinter steckt.

Am Sonntag ist es im Raum Burgau, Haldenwang und Jettingen-Scheppach zu Stromausfällen gekommen, die mehrere Ortschaften betrafen. Mehrere Einsätze des regionalen Netzbetreibers LEW Verteilnetz (LVN) waren nötig. Wie Pressesprecher Ingo Butters auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, dauern die Einsätze voraussichtlich noch bis Dienstagabend. Auslöser war Butters zufolge ein technischer Defekt an einer 20kV-Mittelspannungsstation zwischen Röfingen und Burgau.

Der Defekt selbst habe unmittelbar keinen Ausfall zur Folge gehabt. Allerdings führte er zu einer höheren Belastung in angrenzenden Leitungen. In der Folge kam es dann zu einem Kabelschaden mit Ausfall im südlichen Teil Burgaus, der von 9.36 bis 10.41 Uhr dauerte. Durch Umschaltungen auf andere Leitungen konnte die Stromversorgung wieder hergestellt werden. Unmittelbar danach habe ein siebenköpfiges Team mit der Reparatur des defekten Kabels in Burgau begonnen.

Kabeldefekte: Stromausfall in Hafenhofen dauerte drei Stunden

Bei der Wiederinbetriebnahme des Kabels in Burgau kam es am Abend gegen 18.15 Uhr dann noch einmal zu Kabeldefekten sowie in der Folge zu Ausfällen, die Teile von Jettingen-Scheppach, Haldenwang, Freihalden, Oberwaldbach, Schönenberg, Ried sowie noch einmal das südliche Burgau betrafen. Durch Umschaltungen auf andere Leitungen wurde die Stromversorgung schrittweise bis 20.30 Uhr wieder hergestellt. Einen längeren Ausfall habe es in Hafenhofen sowie im Gewerbegebiet in Jettingen-Scheppach gegeben.

In Hafenhofen hätten aufgrund einer gerade laufenden Leitungserneuerung keine alternativen Leitungszuführungen zur Verfügung gestanden. Hier sei es deshalb zu einem Ausfall gekommen, der von 20.20 bis nach 23 Uhr dauerte, teilte der Sprecher mit. Die Stromversorgung sei über Aggregate gewährleistet worden, die aus Augsburg nach Hafenhofen gebracht wurden. Im Gewerbegebiet in Jettingen-Scheppach habe ein Reparaturtrupp bis Montagfrüh durchgearbeitet, damit die dort ansässigen Betriebe am Montag ihren Betrieb wieder aufnehmen konnten, so Butters.

Nach Stromausfall: Kabel im Bereich der Realschule Burgau ausgetauscht

Den Montag über waren Butters zufolge mehrere Einsatzkräfte mit der Reparatur der Defekte beschäftigt. In Burgau wurde im Bereich der Realschule auf einer Länge von etwa 500 Metern das Mittelspannungskabel ausgetauscht. Das Team der Betriebsstelle Burgau setze alles daran, dass die Reparaturarbeiten keine Auswirkungen auf die Stromversorgung haben. In Hafenhofen kam es am Montagnachmittag nochmals zu einer kurzen Unterbrechung, als von den Aggregaten wieder auf das Leitungsnetz geschaltet wurde. Insgesamt dauern die Arbeiten laut Sprecher voraussichtlich bis Dienstagabend. (zg/hva)

