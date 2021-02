vor 43 Min.

Landkreis Günzburg: Betrüger scheitert an pensioniertem Polizisten

In mehreren Fällen kontaktierten Betrüger Bürger im Landkreis Günzburg telefonisch - ohne Erfolg.

Woran das Opfer die Masche erkannte. Es ist nicht der einzige Fall im Landkreis Günzburg, in dem die Täter kein Glück hatten. Was die Opfer richtig gemacht haben.

Ein Pensionär aus Günzburg hat am Donnerstagnachmittag einen Telefonanruf mit unterdrückter Nummer erhalten. Der Anrufer versuchte den älteren Herrn mit den Worten: „Opa, Opa, kennst du deinen jüngsten Enkel nicht“ zu überrumpeln. Der Angerufene ist allerdings Polizist im Ruhestand und hat nur Enkeltöchter, sodass er die Betrugsmasche erkannte und dies dem Anrufer mit deutlichen Worte zu verstehen gab, melden seine noch im Dienst befindlichen Kollegen. Daraufhin legte der Betrüger sofort auf.

Offingen: Anruf von angeblicher Microsoft-Mitarbeiterin

Ebenfalls am Donnerstagnachmittag wurde eine Frau in Offingen von einer vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiterin angerufen, die sich nach einem Computer beziehungsweise Tablet erkundige. Nachdem die Angerufene verneinte, so etwas zu besitzen, wurde das Gespräch beendet.

Mail von der Sparkasse? Rentnerin aus Bibertal macht alles richtig

Bereits am Mittwoch hat eine Rentnerin aus Bibertal eine Mail erhalten, die den Anschein erweckte, von der Sparkasse zu sein. Darin wurde vorgegeben, dass das Konto der Frau gesperrt sei. Sie wurde aufgefordert, einen Button in der Mail anzuklicken und anschließend persönliche Daten einzugeben. Daraufhin machte die Rentnerin alles richtig, meldet die Polizei: Sie fragte vorab bei ihrer Bank nach, die verneinte, dass die Mail von ihr stamme. Dadurch konnte das Schreiben als Phishing-Mail identifiziert werden, mit der persönliche Daten abgefragt werden sollten. (zg)

