Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Discos im Kreis Günzburg dürfen im Oktober wieder öffnen: "Endlich können wir planen"

So ging es in der Disco "Puls" in Günzburg zu, bevor die Corona-Krise kam und die Clubs schließen mussten. Im Oktober dürfen Diskotheken in Bayern wieder öffnen, wer rein will, muss geimpft, genesen oder getestet sein.

Plus Keine Disco, keine Party: Eineinhalb Jahre waren Nachtclubs in Bayern zu. Im Oktober sollen sie wieder öffnen dürfen. Was die Betreiber im Kreis Günzburg sagen.

Von Heike Schreiber

Vor 16 Jahren ist Volker Meyer-Hertäg ins Diskothekengeschäft eingestiegen. Es lief immer gut, so gut, dass er zusammen mit einem Partner 2018 das "Puls" in Günzburg eröffnete. Niemals hätte er sich träumen lassen, seine Disco nach nicht einmal zwei Jahren zumachen zu müssen - und vor allem nicht für sage und schreibe eineinhalb Jahre. Doch Corona kam im März 2020 dazwischen, Nachtclubs mussten ihre Türen schließen, seitdem sind bei Volker Meyer-Hertäg Tanzflächen immer noch leer, Musikanlagen still und Partylichter aus. Während im Bundesland Baden-Württemberg Diskotheken unter Auflagen schon wieder öffnen durften, müssen sich die bayerischen Nachbarn weiter gedulden. Immerhin steht seit Dienstag fest, dass im Freistaat Nachtclubs und Diskotheken ab Oktober wieder Gäste einlassen dürfen. Der Chef des Günzburger "Puls" ist froh, dass es endlich wieder eine Perspektive gibt. "Aber ich kann nicht verstehen, warum wir nicht jetzt schon öffnen dürfen. Was ist vier Wochen später anders?"

