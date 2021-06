Drei Möglichkeiten, um an Tickets zum Derblecken in Günzburg zu kommen

Jetzt ist es möglich, einzelne Tickets für das "Derblecka 2021" in Günzburg zu bestellen. Für die Abendkasse wird ein Kartenkontingent zurückgehalten.

Wenn das Wetter am Samstag mitspielt - und die Prognosen sehen derzeit gar nicht schlecht aus - erwartet die Gäste des Biergartenkinos in Günzburg am 26. Juni ein einmaliges Programm, das mehrere Stunden dauern wird. Einmalig deshalb, weil es genau einmal und nur in Günzburg aufgeführt wird. Im Mittelpunkt steht Baderbas seines Zeichens Fastenprediger des Starkbierfests der Günzburger Zeitung. Fünfmal bereits hat Bruder Baderbas (Karl Bader) in der Burgauer Kapuziner-Halle den Politikern im Landkreis Günzburg den Spiegel vorgehalten.

Da Corona dieses Frühjahr eine solche Veranstaltung verhinderte, hat der "Mönch" auf den Sommer gewartet und geht nun ins Freie. Einiges wird anders sein als sonst: die Abstände sind größer, kleine, pandemiebedingte Einschränkungen müssen hingenommen werden. Die Veranstalter freuen sich aber, dass der niedrige Inzidenzwert die Veranstaltung überhaupt erst ermöglicht - und ein negativer Test inzwischen auch nicht mehr notwendig ist, um beim "Derblecka 2021" dabei zu sein.

"Derblecka 2021" in Günzburg: Humorvoll und scharf, aber nicht niveaulos

Tacheles reden und seine humorvoll, aber nie niveaulos verpackte Kritik kann der Bruder an die Anwesenden richten. Bundestags-, Landtags- und Kommunalpolitiker jeglicher Couleur haben ihr Kommen zugesagt. Und wenn Landrat Hans Reichhart Schirmherr ist und das erste Fass Festbier mit Brauereichef Georg Bucher anzapft, dürfen natürlich auch die vier Landrats-Stellvetreterinnen Monika Wiesmüller-Schwab (CSU), Ruth Abmayr (FW), Simone Riemenschneider-Blatter (SPD) und Angelika Fischer (Grüne) nicht fehlen. Mal schauen, wem der Gerstenaft am meisten mundet.

Zu essen und zu trinken gibt's reichlich (Selbstbedienung). Örtliche Vereine werden dadurch unterstützt - ein willkommenes Zubrot nach dem jüngsten Corona-Lockdown. Dennoch sind die Preise moderat. Mit dem Erwerb von Eintrittskarten unterstützen die Gäste die Kartei der Not. Das ist das Hilfswerk unserer Zeitung, das Menschen aus der Region, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, im Blick hat. Jeder Cent des Reinerlöses kommt ohne den Abzug von Verwaltungskosten oder Ähnlichem den Betroffenen zugute.

Der Erwerb der Tickets über den Onlineshop unter www.guenzburger-biergartenkino.de oder www.guenzburger-weizen.de/shop fällt nicht jedem kinderleicht, wie Brauereichef Bucher festgestellt hat. Deshalb gibt es jetzt auch die Möglichkeit, per E-Mail unter info@biergartenkino-gz.de Tickets zu reservieren. Die Kontaktdaten und die Anzahl der Personen müssen angegeben werden. Und wer die Mail-Variante nutzt, muss am Veranstaltungstag vor 19 Uhr an der Abendkasse sein, sonst verfällt die Reservierung. Über den Shop wird gleich elektronisch bezahlt - und dann kann man auch knapper kommen.

Neu ist auch, dass nicht nur ganze Tische (75 Euro für bis zu acht Personen) "bestellt" werden können. Das geht nun auch mit Einzeltickets (15 Euro pro Karte). Und noch eines verspricht Bucher für all diejenigen, die nicht elektronisch tätig sein wollen: "Wir werden für die Abendkasse eine ausreichende Zahl an Eintrittskarten zurückhalten. Gäste sollten nur entsprechend früh da sein."

So läuft der Samstagabend beim "Derblecka 2021" in Günzburg ab

Einlass ist ab 18 Uhr. Die Stadtkapelle Günzburg, unter dem Dirigat von Michael Hartl, spielt ab 19 Uhr auf und unterhält die Besucher eine Stunde lang musikalisch. Nach Begrüßung durch den Redaktionsleiter der Günzburger Zeitung, Till Hofmann, und dem Fassanstich wird Bruder Baderbas mit seiner Günzburger Rede beginnen. Einige Überraschungen sind garantiert. Und Stadtkapellenchef Hartl schwärmt schon jetzt von "Biergarten-Atmosphäre mit Liveblasmusik vom Feinsten".

Zusammenfassung Tickets können auf drei Arten erworben werden: Im Online-Shop, per E-Mail und an der Abendkasse. Die Reservierung kompletter Tische bis acht Personen kostet 75 Euro. Ein einzelnes Ticket kommt auf 15 Euro. Bei zweifelhaftem Wetter sagen die Veranstalter das "Derblecka" für den Samstag bis 16 Uhr über ihre Online- und Facebook-Seiten ab. Nachgeholt würde die Veranstaltung dann am Sonntag, 27. Juni, oder Dienstag, 29. Juni. Sonnencreme ist um 20 Uhr nicht mehr unbedingt notwendig, dagegen ein Insektenschutz ratsam. (ioa)