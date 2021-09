Landkreis Günzburg

12:30 Uhr

Drogenprozess: Staatsanwaltschaft klagt weiteren Mann an

Das Amtsgericht in Günzburg.

Plus Nach einem längeren Verfahren am Landgericht Memmingen steht bald ein fünfter Angeklagter vor Gericht, aber in Günzburg. Ihm werden mehrere Delikte vorgeworfen.

Von Christian Kirstges

Ein Prozess am Landgericht Memmingen mit mehreren Verhandlungstagen hatte sich im Frühjahr um die unerlaubte Einfuhr und den Handel mit Drogen, vor allem Kokain, gedreht. Vier junge Männer aus dem Landkreis Günzburg waren verurteilt worden, zwei von ihnen zu längeren Gefängnisstrafen. Auf die Spur gekommen war man ihnen erst durch die Telefonüberwachung eines anderen Mannes, ebenfalls aus dem Kreis Günzburg. Auch er muss sich bald vor Gericht verantworten, allerdings in Günzburg vor dem Amtsgericht.

