Landkreis Günzburg/Memmingen

25.05.2021

Im Kokainprozess fällt jetzt auch gegen den Hauptangeklagten das Urteil

Plus Eigentlich war eine ganze Reihe von Verhandlungstagen geplant, nachdem der Mann aus dem Kreis Günzburg sein Geständnis zurückgezogen hatte. Doch es kam anders.

Von Christian Kirstges

Für drei der vier Angeklagten aus dem Landkreis Günzburg war der Prozess am Landgericht Memmingen bereits Ende April abgeschlossen gewesen. Er drehte sich um die unerlaubte Einfuhr und den Handel mit Drogen, vor allem Kokain. Die jungen Männer hatten ihre Beteiligung zugegeben, und auch der Hauptbeschuldigte räumte nach einem "Deal" mit der Justiz weitgehend die Vorwürfe ein. So überraschend, wie er am Tag der Urteilsverkündungen sein Geständnis zurückgezogen hatte, so überraschend ist der Prozess nun doch zu Ende gegangen. Auch der 22-jährige B. wurde verurteilt.

