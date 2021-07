Landkreis Günzburg

12.07.2021

Einkaufen ohne Personal: So sieht so der Supermarkt der Zukunft aus?

Plus Lebensmittel bargeldlos und ohne Personal einkaufen: Noch können das nur Wanzl-Mitarbeiter. Doch die Firma sieht gerade auf dem Land große Chancen für die Idee.

Von Till Hofmann

In Leipheim kann in Augenschein genommen werden, wie Einkaufen in der Zukunft aussehen könnte: Die Firma Wanzl hat für ihre Beschäftigten einen "My Mobile Store" eingerichtet. In den rund 50 Quadratmeter großen, rechteckigen Laden auf dem Gelände von Werk 4 gelangen die Mitarbeiter nur, wenn sie ihren persönlichen Ausweis vor dem Eingang an ein Portal halten und ihn elektronisch lesen lassen. Dann schiebt sich die gläserne Eingangstür zur Seite und der Weg ist frei in das außergewöhnliche Lebensmittelgeschäft.

