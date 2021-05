Landkreis Günzburg

vor 31 Min.

Kehrtwende in Bibertal: Wasser scheint nun doch nicht belastet zu sein

Plus Die Aufregung in den Bibertaler Ortsteilen Kissendorf und Silheim könnte sich bald legen. Die Gemeinde erwartet am Dienstag noch einen Wert des analysierten Trinkwassers. Dann ist zumindest eine teilweise Entwarnung in Aussicht.

Von Till Hofmann

Das, was die 1600 Einwohner der Dörfer Silheim und Kissendorf seit dem 10. Mai erlebt haben, werden sie so schnell nicht vergessen. An jenem Montag hatten drei Bürger unabhängig voneinander der Gemeindeverwaltung gemeldet, dass ihr Wasser modrig rieche. Daraufhin wurde am ganz großen Rad gedreht: Noch am Abend des 10. Mai verteilte die Feuerwehr in den zwei betroffenen Ortsteilen Flugblätter, Lautsprecherdurchsagen wurden gemacht. Die eindeutige Botschaft: Das Wasser, das im Verdacht stand, verunreinigt zu sein, dürfe nicht getrunken und mit ihm nicht gekocht oder die Wäsche gewaschen werden. Noch nicht einmal duschen ist bis heute erlaubt.

