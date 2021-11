Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Nach CSU-Maskenaffäre: Georg Nüßlein will raus aus Günzburger Kreistag

2017 war die Welt für Georg Nüßlein noch in Ordnung: Fünf Tage vor der Bundestagswahl stelle sich der mittlerweile aus der CSU ausgetretene Politiker im Forum am Hofgarten in Günzburg den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern.

Plus Der frühere CSU-Politiker hat seinen Mandatsverzicht bereits schriftlich eingereicht. Er muss sich jedoch noch ein wenig gedulden, bis es tatsächlich soweit ist. Wer sein Nachfolger ist.

Von Till Hofmann

Der frühere CSU-Politiker Georg Nüßlein wird ab Mitte Dezember aller Voraussicht nach nicht mehr dem Günzburger Kreistag angehören. Er hat seine Mandatsniederlegung bereits Ende August in einer Mail angekündigt, wie unsere Redaktion erfahren hat. Und er hätte es wohl am liebsten gesehen, wenn er am Tag der Bundestagswahl auch aus dem Kreistag hätte ausscheiden können. Aber so schnell geht es dann doch nicht: Erst befasst sich der Kreisausschuss voraussichtlich am 15. November mit der schriftlich eingereichten Bereitschaft, das Mandat als Kreisrat niederzulegen.

