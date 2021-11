Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Noch gibt es Hürden für einen schnellen Impftermin im Landkreis Günzburg

Eine lange Warteschlange bildete sich am Mittwochvormittag vor dem Impfzentrum in Günzburg. Seit Mittwoch gibt es eine Impfung nur noch nach vorheriger Anmeldung.

Plus Der große Andrang von Impfwilligen zwingt die Anmelde-Hotline im Landkreis Günzburg in die Knie. Das Landratsamt bessert nach und gibt wertvolle Tipps.

Von Bernhard Weizenegger

Verzweifelt, enttäuscht und wütend zeigten sich am Mittwoch einige Leser nach vergeblichen Versuchen, schnell einen Impftermin im Landkreis Günzburg zu bekommen. Die Hotline zur Terminvereinbarung war dem Ansturm der impfwilligen Bürger nicht gewachsen. Eine Dauer-Warteschleife bat um Verständnis, dass die Kapazitäten derzeit nicht ausreichen, um jeden Anruf annehmen zu können. Das Landratsamt in Günzburg arbeitet an einer raschen Lösung. "Unsere Mitarbeiter arbeiten an allen Ecken und Enden, um die Kapazitäten zu erhöhen", sagt Pressesprecherin Jenny Schack auf Nachfrage.

