Volkshochschule Günzburg wagt seit 75 Jahren Demokratie

Plus Beim Festakt anlässlich des 75. Jubiläums wird die Bildungseinrichtung für Erwachsene von OB Gerhard Jauernig und Landrat Hans Reichhart gelobt.

Es gibt mindestens eine Gemeinsamkeit zwischen dem früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck und der Volkshochschule (Vhs) Günzburg: Sowohl der vormalige erste Mann im Staat als auch die Institution für Erwachsenenbildung im nördlichen Landkreis traten und treten für die Demokratie ein. Das zeigt nicht nur die aktuelle Jubiläumsbroschüre „Demokratie – entschieden dafür!“, die am Freitagabend nach der Veranstaltung mit Gauck an die Besucherinnen und Besucher verteilt wurde.