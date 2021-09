Von der Sopranistin bis zum Schwabenherzog: Promis im Kreis Günzburg

Was wir über Diana Damrau, Georg Simnacher und Co. wissen wollten - und wer als Gewinner in der vierten Folge des Sommerrätsels eine besondere Wandertour erleben darf.

Mit bekannten, vielleicht sogar berühmten Menschen aus Sport, Politik, Kultur und Gesellschaft haben wir uns in der jüngsten (vierten) Folge des großen Sommerrätsels beschäftigt. Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie mehr oder weniger eng mit dem Landkreis Günzburg verbunden sind beziehungsweise waren. Wer diesmal die Chance auf einen attraktiven Preis haben wollte, musste uns folgende Lösungskombination zuschicken: 1B, 2B, 3C, 4B, 5A, 6A und 7A.

Und das sind die Erklärungen zu unseren Lösungen:

Im Oktober 2019 las Theo Waigel aus seiner Autobiografie "Ehrlichkeit ist eine Währung" im Forum am Hofgarten vor. Der Erlös ging an die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

1. Als "Vater des Euro" wird er zuweilen bezeichnet. In der Bonner Republik saß er am Kabinettstisch von Helmut Kohl - als Bundesfinanzminister. Da ist es fast eine Selbstverständlichkeit, dass Theo Waigel in seinem Autobiografie-Titel am Geld nicht vorbeikam. "Ehrlichkeit ist eine Währung" findet sich deshalb in den Buchregalen. Das was, sonst noch an Lösungsmöglichkeiten angeboten wurde ("Ich bin dann mal da!") ist ein leicht abgeänderter Titel des Bestsellers von Hape Kerkeling. Und "Altwerden ist nichts für Feiglinge" ist ein Buchtitel von "Blacky" Fuchsberger (Lösung B).

2. Ein Superstar der Opernwelt mit Bodenhaftung: Diana Damrau besucht immer mal wieder ihre Heimatstadt Günzburg. Und wenn sie singt, dann in der Stimmlage Sopran (Lösung B).

3. Der Philosoph, den wir suchen, heißt weder Adorno noch Reitz (ein bekannter Autor und Filmregisseur: "Heimat"). Wilhelm Schmid ist der Name des 1953 in Billenhausen bei Krumbach Geborenen. Auch Schmid beschäftigt sich (wie Reitz) viel in seinem Schaffen mit Heimat - und mit Lebenskunst (Lösung C).

Es ging um das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt

4. Vorsicht Falle! Wir hatten das Foto von Franz Josef Strauß ( CSU) eingeklinkt. Der wollte zwar 1980 Bundeskanzler werden, aber der bayerische Ministerpräsident hat es nicht geschafft. Leo Wagner war lange Zeit einer seiner engsten Vertrauten. Eine spezielle Rolle spielte der Günzburger Bundestagsabgeordnete aber beim konstruktiven Misstrauensvotum gegen SPD-Bundeskanzler Willy Brandt (Lösung B).

5. Erst lernen, dann lehren. Da erging es dem Krumbacher Thomas Tuchel nicht anders als allen Fußballtrainern dieser Welt. Tuchel ist bekannt als akribischer und innovativer Übungsleiter. Die Frage aber war, wo er selbst das Fußballspielen erlernt hat. Die Antwort ("...dem Krumbacher...") ist schon halb gegeben: beim TSV Krumbach (Lösung A).

In einem Wohnhaus im Hofgartenweg in Günzburg lebte von 1947 bis 1959 die ehemalige Grünen-Politikerin Petra Kelly. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

6. Wer die Schwäbische Einheitspartei (abgekürzt: SchwEP) gründen wollte, der hat sich wahrlich viel vorgenommen. Nein, die gibt es wegen augenscheinlich mangelnder Erfolgsaussichten nicht - das war ein kleiner Scherz. Petra Kelly war Gründungsmitglied der Grünen. (Lösung A)

Er feierte gerne und ließ sich feiern

7. Seine Heimat hat Georg Simnacher (1932-2014), der zuletzt in Burgau lebte, stets Kraft gegeben. Der frühere Landrat von Günzburg und in Personalunion schwäbische Bezirkstagspräsident hatte nicht nur auf dieser kommunalen Ebene einen nicht zu unterschätzenden politischen Einfluss. Er agierte pragmatisch, war leutselig, feierte gerne und ließ sich feiern. Das unterstrich der Titel Schwabenherzog, mit dem er ab und an kokettierte. Der "Schüttelschorsch" - auch diese Lösung hatten wir angeboten - war der Spitzname eines CSU-Politikers aus Nordschwaben. (Lösung A)

Die Preise und die Gewinner

Mit dem Krumbacher Redaktionsleiter Peter Bauer auf Wandertour gehen: Nils-Holger Terveen (Landensberg), Ruth Bihler (Krumbach-Billenhausen) und Bruno Schedel (Aichen-Memmenhausen) - allesamt mit Begleitperson. Die DVD "Die Geheimnisse des schönen Leo" bekommen Jessica Szörsen (Burgau), Andrea Klingler (Ichenhausen) und Elisabeth Giannino (Leipheim). Die Redaktion gratuliert herzlich! Die Gewinnerinnen und Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Am Freitag folgt Runde 5 des Rätselspaßes in den Sommerferien. Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung!