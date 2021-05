Leipheim

12:27 Uhr

Betrunkener Autofahrer rammt in Leipheim ein Verkehrszeichen

Ein 59-jähriger Autofahrer verursacht in einem Kreisverkehr in Leipheim einen Unfall. Der Mann hat zuvor einiges an Alkohol getrunken.

Ein 59-jähriger Autofahrer verursacht in einem Kreisverkehr in Leipheim einen Unfall. Der Mann hat zuvor einiges an Alkohol getrunken.

Ein 59-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend gegen 22.30 Uhr in den Kreisverkehr Albert-Einstein-Straße/Günzburger Straße in Leipheim gefahren. An der Ausfahrt in Richtung Günzburg kam er von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Anschließend meldete er den Unfall telefonisch bei der Polizei. Vor Ort wurde durch die eingesetzte Streife der Polizeiinspektion Günzburg festgestellt, dass der 59-Jährige erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von weit über einem Promille. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Schaden an dem Auto und dem Verkehrszeichen beläuft sich laut Polizei insgesamt auf etwa 5500 Euro. (AZ)

Themen folgen