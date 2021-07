Für diese umweltfreundliche Idee wird der Kreis Günzburg ausgezeichnet

Plus Digitale Lösungen, um Kommunen nachhaltiger zu machen, stehen beim Wettbewerb "Kommunal? Digital!" im Fokus. Mit welchem Projekt der Landkreis punktet.

Über 75 Projekte wurden beim Ideenwettbewerb "Kommunal? Digital!" des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales eingereicht. Die Bewerber, bayerische Kommunen, Landkreise oder Bezirke, decken ganz Bayern ab, elf Projekte aus Schwaben waren im Rennen. Nach einer Vorauswahl der Ideen sollten die verbliebenen Teilnehmer in der zweiten Phase ihre Einfälle konkretisieren. Die zehn besten Ideen aus ganz Bayern wurden nun in Leipheim ausgezeichnet - darunter eine aus dem Landkreis.