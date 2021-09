Neue Brücke soll in Zukunft wieder über die Nau in Leipheim führen

Plus Nachdem die Nau-Brücke in Leipheim vergangenes Jahr gesperrt wurde, stehen nur noch die Fundamente. Das soll sich nach dem Willen von UWG und SPD ändern.

Die Brücke über die Nau wurde bereits im März vergangenen Jahres gesperrt. Der Grund: Einsturzgefahr. Damals hatte Norman Brix aus Leipheim 54 Unterschriften gesammelt, um sich bei der Stadt gegen den Abriss der Brücke stark zu machen. Die Anwohnerinnen und Anwohner nutzten die Brücke hinter dem Spielplatz als „Zugang zur Natur“, erklärte er unserer Redaktion damals. Der Steg wurde trotzdem entfernt, im Moment stehen nur noch die Fundamente.