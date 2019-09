20.09.2019

Lufttechnik: Alko investiert 16 Millionen Euro in Scheppach

Die Alko Lufttechnik hat in Scheppach eine neue Produktionshalle errichtet und 16 Millionen Euro investiert. Das verspricht sich das Unternehmen von dem Neubau.

Von Rebekka Jakob

Dass man sich bei Alko in Scheppach mit Lufttechnik auskennt, ist mittlerweile bekannt. Rund 10 000 Raumlufttechnik-Anlagen, 5000 Absauganlagen und 4000 Luftheizer werden in den drei Standorten des Unternehmens, allen voran dem größten in Jettingen-Scheppach, jedes Jahr hergestellt. Der Neubau der Scheppacher Produktionshalle, der am Freitag mit einem Fest für Mitarbeiter und geladene Gäste gefeiert wurde, habe jedoch ganz ungeahnte, weitere Fähigkeiten der Kollegen ans Tageslicht gebracht, wie Christin Stehle, der COO der Alko Kober SE in seinem Rückblick auf die Rekordbauzeit verriet.

Alko Lufttechnik baut 4300 Quadratmeter große Halle in Scheppach

In nur knapp acht Monaten, auch über den Winter hinweg, entstand die 4300 Quadratmeter große Halle, dort, wo zuvor eine Lagerhalle abgerissen worden war. Damit wie geplant vier Großmaschinen im ersten Teilstück der Halle bereits im Februar den Betrieb aufnehmen konnten, sei kurz vor Weihnachten die erste Bodenplatte gegossen worden. Ein Unterfangen, bei dem nicht nur das Wetter mitspielen musste. So habe Bürgermeister Hans Reichhart dazu unter anderem eine Genehmigung von bis zu dreimal Nachtarbeit gegeben.

Das Unterfangen glückte, und die ersten vier Maschinen konnten im Februar in der halben, durch eine riesige Plane abgedeckten Halle und mit der Hilfe von Bauheizern die Arbeit aufnehmen. Im Juni begann dann die schrittweise Nutzung der kompletten Halle. Als nächster Schritt soll der Produktionsfluss in den bestehenden Hallen optimiert werden, nächstes Jahr gehe dies nahtlos in eine ständige Weiterentwicklung des Standortes über, kündigte Stehle an. Das Unternehmen sieht den Neubau dabei als Meilenstein. Er ermögliche es, den Materialfluss innerhalb der gesamten Produktionskette der Lüftungsgeräte vor Ort zu bündeln. Durch die verkürzten Arbeitswege würden zudem Kommunikation und Koordination optimiert. Das führe letztendlich zu mehr Flexibilität.

Webcam verschwand aus mehreren Metern Höhe

Natürlich habe es beim Bau auch Rückschläge gegeben, räumte Stehle ein. „Aber man muss auch immer das Positive darin sehen.“ Als Beispiel nannte er eine Beschädigung der Fassade, die während des Baus aufgetreten war. Ein Umstand, der ungeahnte kriminalistische Fähigkeiten im Team enthüllt hätten. „Sie hätten Sherlock Holmes neidisch werden lassen“, verwies Stehle auf eingeblendete„Beweisaufnahmen“ von Reifenspuren, die dazu geführt hatten, das Geheimnis zu lüften. Wer allerdings die Webcam aus mehreren Metern Höhe abmontiert hatte, die bis dahin Zeitraffer-Fotos der Baustelle geliefert hat, hätten selbst die Alko-Hobbydetektive nicht klären können.

Die Alko Lufttechnik 1 / 4 Zurück Vorwärts Für die neue Produktionshalle am Standort Scheppach hat das Unternehmen rund 16 Millionen Euro investiert. Die neue Halle ist 105 Meter lang, 40 Meter breit und 7,35 Meter hoch. Die 4300 Quadratmeter Fläche entsprechen in etwa der Größe eines Fußballfeldes.

Als Teil der Alko Kober SE ist die Lufttechnik Anbieter im Bereich Lüftungs- und Klimatechnik mit nach Unternehmensangaben rund 850 Mitarbeitern weltweit und einem Umsatz von 126 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Am Standort Scheppach arbeiten 463 Menschen (Stand: August 2019). Weitere Niederlassungen sind in Wittenberg und Taicang (China). Hergestellt werden Geräte für die Luft- und Klimatechnik, Absauganlagen für Industrie und Handwerk sowie Luftheizer.

Neben „Gardentech“ und „Automotive“ ist die Alko-Lufttechnik einer von drei Unternehmensbereichen der Alko Kober SE. Das Unternehmen ist mit 2600 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten weltweit tätig. Nach Unternehmensangaben erwirtschaftete die Alko Kober Group im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro. Neben CEO Peter Kaltenstadler gehört COO Christian Stehle zum Vorstand.

Die Gruppe ist wiederum Teil des Verbunds Primepulse, eine Beteiligungsholding mit Sitz in München. An der Spitze der Primepulse SE stehen Klaus Weinmann, Raymond Kober und Stefan Kober. (rjk)

Auch Scheppach habe heute seinen Friday for Future, sagte Bürgermeister Hans Reichhart in Anlehnung an die zeitgleich stattfindenden Klima-Demonstrationen.„Heute ist ein Freitag für die Zukunft von Alko, für die Zukunft der Mitarbeiter, und für die Zukunft unserer Marktgemeinde“, so der Rathauschef. Dass das Unternehmen einen so großen Betrag in den Ausbau stecke, sei ein Bekenntnis zum Standort. Grund für die Freude sei jedoch nicht zu allererst die Gewerbesteuer, die der Lufttechnik-Hersteller der Marktgemeinde beschert. „Mir geht es zuerst um die 50 Arbeitsplätze, die hier zusätzlich geschaffen werden.“

Reichhart: Alko sichert mit dem Neubau die Zukunft des Standorts Scheppach

Reichhart verhehlte dabei nicht, dass die Aussichten auch schon einmal weniger rosig gewesen seien. „Es gab auch eine Zeit, in der Mitarbeiter zu mir kamen, mich gebeten haben, ob ich nicht etwas anderes für sie weiß, weil es nicht so gut gelaufen ist in der Firma.“ Doch diese Zeiten seien glücklicherweise vorbei, Alko habe nicht nur die Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze, sondern auch den Ausbau der Zahl der Beschäftigten demonstriert.

Und ein klein wenig, gab Hans Reichhart am Ende seiner Rede zu, freue er sich eben doch auch als Bürgermeister über die Gewerbesteuereinnahmen.

