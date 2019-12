03.12.2019

Nüßlein ruft zu Dorfwettstreit auf

Wer sich was einfallen lässt, wird belohnt

Der hiesige CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein ruft Dorfgemeinschaften und Gemeindevertretungen aus den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg und Unterallgäu dazu auf, sich jetzt im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ zu bewerben.

Wie der für die Region zuständige Abgeordnete mitteilt, sucht eine hochkarätige Bewertungskommission unter Schirmherrschaft von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner „kreative Ideen, die zur ganzheitlichen Entwicklung eines Dorfs beitragen“. „Aktivitäten, die das Wohlbefinden und Zusammenleben fördern, sind dabei genauso wichtig wie zukunftsweisende Projekte für die Region. Für die Jury zählt in erster Linie der Gesamteindruck des Ortes“, beschreibt Nüßlein die Wettbewerbsidee.

Teilnehmen können Dorfgemeinschaften in räumlich geschlossenen Gemeinden, Ortschaften oder Ortsteilen, aber auch Gemeinschaften von benachbarten Dörfern mit insgesamt bis zu 3000 Einwohnern. Als Preise winken für die besten Dörfer mit ihren Konzepten Gelder in Höhe von 5000 Euro für Bronze, 10000 Euro für Silber und 15000 Euro für Gold. Außerdem werden Sonderpreise von je 3000 Euro vergeben. Die besten dörflichen Konzepte werden in einem Festakt im Rahmen der Internationalen Grünen Woche in Berlin vorgestellt.

„Unsere schwäbischen Dörfer haben Zukunft. Ich weiß um das große Gemeinschaftsgefühl, um die vielen Ideen und Initiativen in unseren kleinen Gemeinden, wie wir Schwaben aus wenig viel machen. Unsere Heimat ist und bleibt liebens- und lebenswert. Beweisen wir ganz Deutschland, dass das so ist und dass wir eine gute Zukunft haben“, so Nüßlein abschließend.

Weitere Informationen, beispielsweise zum Antragsverfahren, finden sich im Internet unter www.bmel.de/dorfwettbewerb-27.

