vor 16 Min.

Optimismus siegt auch in Krisenzeiten

Welche Teams beim Planspiel Börse der Sparkasse diesmal die Nase vorne hatten

Im letzten Quartal 2020 war die Börse starken Schwankungen unterworfen. Doch gerade dies machte es den Teilnehmern des Planspiels Börse möglich, beeindruckende Gewinne einzufahren. So konnten in dem von Corona-Sorgen geprägten Aktienjahr die erfolgreichsten Junganleger die höchsten Renditen seit Jahren erzielen.

Das jährlich im Herbst von den Sparkassen durchgeführte Online-Lernspiel ist am 9. Dezember 2020 nach zehnwöchiger Spielzeit zu Ende gegangen. Eine spannende und interessante Börsenzeit erlebten über 30.000 Teams aus Deutschland, Italien, Frankreich und Schweden. Auch im Geschäftsgebiet der Sparkasse Günzburg-Krumbach nahmen 344 Schüler in 95 Teams teil.

Mit dem simulierten Wertpapierhandel beim Planspiel Börse erhielten auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler einen praxisnahen Einblick in die Funktionsweise des Aktienhandels und der Börsenwelt. Diese zeigte sich in dem sorgenreichen Pandemiejahr sehr bewegt. Der harte Kampf um die amerikanische Präsidentschaft, das Dauerthema Brexit und auch die zunehmenden Infektionszahlen konnten dem Optimismus an der Börse nicht die Luft nach oben nehmen. Zehn Wochen lang galt es kontinuierlich das Wirtschaftsgeschehen zu studieren, sorgfältige Recherchearbeit zu betreiben und stets „auf dem Laufenden“ zu sein.

So gelang es den Siegerteams des Landkreises die aussichtsreichsten Wertpapiere auszuloten und ihr virtuelles Depot gewinnbringend zu vermehren. Innerhalb dieser zehn Wochen versuchten die Teilnehmer, ihr fiktives Kapital durch den gezielten Kauf und Verkauf von Wertpapieren zu steigern, was auch über 50 Prozent aller Teams gelang. Die Abrechnung erfolgte nach realen Börsenkursen. Bei den Schülern startete jedes Team mit 50.000 Euro Startkapital.

Den Sieg bei den Schülern in der Depotgesamtwertung holte sich das Team „KaUHo“ der Markgrafen-Realschule Burgau. Unter anderem setzte das Team auf Tui AG und Tesla Motors Inc., was den Burgauer Börsianern letztendlich zu einer Steigerung ihres Startkapitals auf 59.215,35 Euro verhalf.

In der Nachhaltigkeitsbewertung der teilnehmenden Teams der Sparkasse Günzburg-Krumbach belegte das Team „Börsencrasher77“ des Ringeisen-Gymnasiums Ursberg Platz eins. Außer Konkurrenz gestartet und gewonnen hat das Lehrerteam „Die Hellseher“ der Maria-Ward-Realschule Günzburg. Wegen der derzeitigen Situation konnte keine Einladung zu einer Siegerehrung im bisher gewohnten Rahmen erfolgen. Ihre Geld- und Sachprämien im Wert von 1000 Euro erhielten die Gewinnerteams auf anderem Wege.

Trotzdem wollte Daniel Gastl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Günzburg-Krumbach, den Wanderpokal persönlich und in gebührendem Abstand dem Gewinnerteam überreichen.

Sein abschließendes Fazit: „Beim Planspiel Börse lernen die Teams auf spielerische Art, sich intensiv mit der Börse, den wirtschaftlichen Zusammenhängen, aber auch den aktuellen politischen Ereignissen zu beschäftigen. Gerade die Förderung finanzieller Bildung bei jungen Menschen ist ein wichtiges Anliegen unserer Sparkasse, um in Zukunft auch persönliche Finanzentscheidungen fundiert treffen zu können. Und es ist toll zu sehen, wie junge Börsianer engagiert dabei sind, Erfahrungen zu sammeln und Erfolge verzeichnen zu können.“ (zg)

