Rettenbach

vor 47 Min.

Startschuss für die Rettenbacher Dorfentwicklung

Das Schlössle mit dem Vorplatz der Gemeindehalle (links), die ehemalige Gaststätte zum Kreuz (rechts) und verschiedene weitere ortsprägende Gebäude und Plätze Rettenbachs sind in das Dorfentwicklungskonzept integriert. Am Montag fiel dazu der Startschuss.

Plus In der Sitzung des Rettenbacher Gemeinderats werden die Planungsleistungen vergeben. Auch das Thema Lüftungsanlagen wird angesprochen.

Von Peter Wieser

Die Dorferneuerung in Rettenbach nimmt Fahrt auf: Der Förderantrag wurde zwischenzeitlich vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) genehmigt. Der Gemeinderat erteilte in seiner Sitzung am Montag der Vereinbarung zwischen dem Verband für Ländliche Entwicklung Schwaben und der Gemeinde Rettenbach einstimmig seine Zustimmung zur Vergabe der Planungsleistungen für das Dorfentwicklungskonzept.

