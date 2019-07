18:30 Uhr

Riemgraben: Hochwasserschutz für 1,2 Millionen Euro

Für 1,2 Millionen Euro wurde am Riemgraben, östlich des Günzburger Birket, ein Regenwasser-Rückhaltebecken erbaut. Es stellt den Hochwasserschutz für den Stadtteil im Falle von Starkregen sicher und entlastet gleichzeitig die Regenwassersituation an der B10 von der Radwegunterführung bis zum Polizeiohr.

Immer wieder erwischte das Hochwasser die Anwohner am Birket in Günzburg. Viele Jahre hat es gedauert, bis am Riemgraben nun ein Rückhaltebecken fertig wurde. Das macht jetzt sogar ein weiteres Baugebiet möglich.

Von Rebekka Jakob

Die Temperaturen und die Trockenheit der vergangenen Tage machen es nicht einfach, sich das vorzustellen. Aber die Anwohner im Birket und im Stadtteil Nornheim wissen ganz genau, welche Wucht das Wasser entwickeln kann, wenn es sich seinen Weg in ihre Gärten und Keller sucht. Zuletzt kam das Wasser besonders heftig im Juni 2016, als starker Regen mit bis zu 30 Litern pro Quadratmetern in nur einer halben Stunde den Riemgraben als Ablauf überfordert hat. (Lesen Sie dazu auch: Starkregen setzt Teile Günzburgs unter Wasser)

Damals liefen die Planungen für das Hochwasserrückhaltebecken Riemgraben zwar schon – der Bau hatte sich dann aber noch verzögert. Jetzt ist das Bauprojekt fertig geworden – und obwohl durch die Trockenheit das publikumswirksame Öffnen des Schiebers mehr Quietschen als fließendes Wasser produzierte, war den Beteiligten die Erleichterung doch anzumerken.

Hochwasserschutz: Knapp 400 000 Euro Zuschuss vom Staat

1,2 Millionen Euro haben die umfangreichen Arbeiten gekostet, sagt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, für den Zuschuss des Freistaats über 383 000 Euro ist die Stadt dem CSU-Landtagsabgeordneten Alfred Sauter sehr dankbar. Dieser machte allerdings auch deutlich, dass der Freistaat in Gestalt des Staatlichen Bauamtes Krumbach weitere 400 000 Euro für die in diesem Zusammenhang erneuerte Überführung an der B10 investiert hat.

Bis ins Jahr 2006 reichen die Planungen zurück, damals gab es den ersten Vorentwurf der Stadt. Erst im Januar 2017 gingen die Grundstücke des Bezirks Schwaben in den Besitz der Stadt über. Das Geld, das der Bezirk schließlich damit eingenommen habe, wird gleich wieder in Günzburg investiert: Es fließt in den gerade gestarteten Bau weiterer Wohnungen bei der Dr-Georg-Simnacher-Stiftung. (Lesen Sie dazu auch: 23 neue Wohnungen für Günzburg) Und auch die Stadt kann dank des Hochwasserschutzes bauen: Direkt hinter dem Damm soll ein Wohngebiet mit Einfamilienhäusern entstehen, parallel zur Bundesstraße plant die Stadt den Bau von Sozialwohnungen und weiteren bezahlbaren Wohnräumen.

Der Untergrund war instabiler als gedacht

Dass es nach dem Spatenstich im März des vergangenen Jahres nun doch noch etwas gedauert hatte, bis das gut fünf Meter hohe Dammbauwerk mit dem Abflussrohr von 80 Zentimetern Durchmesser und einem Rückhaltevolumen von 15 100 Kubikmetern fertig wurde, liegt auch am Untergrund: „Es hat sich herausgestellt, dass der Boden durch sogenannte Torflinsen instabiler ist, als gedacht“, erklärte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig die Verzögerung. Also musste der Aufbau der Anlage geändert werden, was zu Verzögerungen geführt hat.

Beim Naturschutz ist Günzburg "Musterknabe" im Landkreis

Dafür ist das Projekt nicht nur im Bezug auf den Hochwasserschutz, sondern auch für den Naturschutz ein Gewinn, wie Ottmar Frimmel, der Naturschutzbeauftragte des Landkreises begeistert feststellte. Im Zuge der Arbeiten ist nämlich auch der Riemgraben wieder freigelegt worden, die Bäume am Ufer wurden auf Kopfweiden zurück geschnitten und Platz für Vögel geschaffen. Ein 20 Meter langer, 1,50 Meter tiefer Amphiebientümpel ist in der Nähe entstanden, Bienenwiesen wurden angelegt und zehn Großbäume gepflanzt – Letztere eine Spende der Kötzer Familie Brandt, welche die Bäume aus dem Bestand der ehemaligen Baumschule Renzhofer zur Verfügung gestellt hat. Was den Naturschutz angehe, sei die Stadt Günzburg im Landkreis „der Musterknabe“, betonte Frimmel. „Ich bin fest überzeugt, dass dieser Platz wieder ein Kleinod für die Artenvielfalt wird.“

Für die Anwohner dürfte noch wichtiger sein, dass das neue Bauprojekt das Wasser künftig von ihrem Hab und Gut fernhält – das jüngste Unwetter über Ichenhausen vor einigen Wochen hatte die Notwendigkeit wieder mehr als deutlich gemacht. Alfred Sauter: „Wir haben im Landkreis bereits fast 100 Millionen Euro für den Hochwasserschutz ausgegeben, Burgau kommt noch dazu. Gottseidank können wir uns das auch leisten.“

Themen Folgen