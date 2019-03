Schuhe auf der Autobahn: Mehrere Autos beschädigt

Die Protestbewegung „Fridays for Future“ („Freitage für die Zukunft“) hat auch im Landkreis Günzburg einen Stein ins Rollen gebracht: Zum zweiten Mal haben Jugendliche zu einer Klimaschutz-Demonstration aufgerufen, dieses Mal außerhalb der Schulzeit.

Burtenbach

„Die Bäuerinnen sind Traumfrauen“

Staatsministerin Michaela Kaniber lobte in Burtenbach die vielfältige, innovative Arbeit der Landfrauen. Passend zum Motto "Im Dialog bleiben" hob sie den Dialog mit den Verbrauchern hervor, gerade in einer Zeit des Überflusses, in der der Wert der Lebensmittel verloren gehe.