vor 46 Min.

Stabwechsel im Landratsamt

Andrea Högel ist neue Sportbeauftragte

Landkreis Motivation, Fitness und Dynamik sind wesentliche Erfolgsfaktoren für den Sport. All diese Eigenschaften verkörpert Andrea Högel, die aus organisatorischen Gründen die Aufgabe als Sportbeauftragte des Landkreises Günzburg von Gernot Korz übernommen hat. Ihr Vorgänger übergab Högel anlässlich einer Nachbesprechung zum diesjährigen Landkreislauf in Balzhausen, im Beisein von Landrat Hubert Hafner und Friedrich Birkner, Vorsitzender des Bayerischen Landessportverbands (BLSV) Sportkreis Günzburg, symbolisch einen Staffelstab und wünschte der Kollegin im Landratsamt viel Erfolg für ihre neue Aufgabe.

Auch Birkner sieht vonseiten des BLSV der Zusammenarbeit mit der künftigen Sportbeauftragten überaus optimistisch entgegen, nicht nur weil Högel als Läuferin sportlich sehr aktiv ist. Vielmehr konnte sie aufgrund ihrer langjährigen Mitarbeit bei der Organisation und Durchführung des Landkreislaufes bereits einschlägige Erfahrungen sammeln. „Ziel ist es, das Niveau der größten Breitensportveranstaltung in der Region zu halten und nach Möglichkeit weiter auszubauen“, so Birkner in der Mitteilung.

Högel selbst bedankte sich für das in sie gesetzte Vertrauen und betonte, dass sie in höchstem Maße an sportlichen Themen interessiert sei und sich auf die Zusammenarbeit mit den Sport- und Schützenverbänden und deren zugehörigen Vereinen freut. (zg)

