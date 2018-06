vor 17 Min.

Wanzl-Mitarbeiter gehen in Leipheim vors Werkstor

Rund 450 Beschäftigte zeigen, dass sie verärgert über die Praxis der Geschäftsführung sind, die Lohnerhöhungen in der Branche nicht weitergibt.

Von Till Hofmann

In seiner Zeit als Bürgermeister – und die währt immerhin schon 16 Jahre – hat es Christian Konrad noch nicht erlebt, dass eine Straße in Leipheim wegen einer Demonstration gesperrt werden musste. Gestern war „aus Sicherheitsgründen“ Premiere. Ein Abschnitt der Rudolf-Wanzl-Straße war für den Autoverkehr eine Stunde lang nicht mehr passierbar. Stattdessen standen dort ungefähr 450 Beschäftigte der drei Leipheimer Werke und der Produktionsstätte in Kirchheim (Unterallgäu).

Sie trillerten mit ihren roten Pfeifen, die sie zuvor an einem Stand erhalten hatten: Ein lauter Protest, der die Unzufriedenheit zumindest von Teilen der Belegschaft deutlich machen soll. Denn der Weltmarktführer bei der Produktion von Einkaufswagen kann ohne Gewerkschaft entscheiden, was er seinen Mitarbeitern zahlt. Einen Tarifvertrag gibt es nicht.

Die zweite „aktive Mittagspause“

Die IG Metall hat nun zum zweiten Mal die Belegschaft aufgerufen, in einer „aktiven Mittagspause“ vor das Tor des Werkes 4 zu kommen und damit ihre Unzufriedenheit zu zeigen. Die Firma Wanzl habe sich im Herbst 2017 vom jahrzehntelang gelebten Prinzip, tarifliche Lohnerhöhungen an die Beschäftigten weiterzugeben, überraschend verabschiedet. So sieht es die Gewerkschaft – und sie unterfüttert das mit einer Zahl: Einem Wanzl-Beschäftigten fehlten wegen der Nichtbeachtung tariflicher Übereinkünfte in den Jahren 2016 und 2018 jeden Monat 185 Euro brutto, die er in einem tarifgebundenen Unternehmen erhalten würde. Das summiert sich in einem Jahr auf 2220 Euro.

Der IG Metall geht es aber nicht nur um eine bessere Bezahlung, sondern beispielsweise auch darum, dass Auszubildende unbefristet übernommen werden (siehe auch „Im Wortlaut“).

„Momentan hat man das Gefühl, wir fallen als Belegschaft nur zur Last, sind nur ungeliebte Kostenfaktoren. Wir dürfen uns regelmäßig anhören, dass die Belegschaft zu teuer beziehungsweise zu unproduktiv im Verhältnis zu den Kosten ist“, sagt Stefan Frey, Betriebsrat bei Wanzl und Mitglied der Tarifkommission.

Deutlich höhere Personalkosten in Deutschland

Exakt dieses Argument nennt die Arbeitgeberseite in einer Stellungnahme mit als erstes: „Im Vergleich zu vielen Wettbewerbern, die einen Großteil der Teile in Niedriglohnländern herstellen oder einfach zukaufen, haben wir aufgrund unserer enormen Eigenfertigungstiefe an deutschen Standorten deutlich höhere Personalkosten und eine deutlich höhere Anzahl an Mitarbeitern gemessen am Umsatz“, teilt der Vorsitzende der Geschäftsführung, Klaus Meier-Kortwig, mit. Er fährt fort: Ziel sei es, einen Weg zu finden, „wie wir mittel- und langfristig unsere deutschen Standorte erhalten können, weil wir die Leistung und das Engagement unserer Mitarbeiter sehr schätzen. Nicht umsonst steht Wanzl für hohe Qualität und Innovation in der Branche. Dafür investieren wir regelmäßig insbesondere hier in Deutschland in gute Arbeitsbedingungen, um unseren motivierten Mitarbeitern ein passendes Arbeitsumfeld zu bieten.“

Das Wanzl-Management erarbeitet aktuell ein grundlegendes Konzept, das bis ins Jahr 2025 greife. In wenigen Wochen will Meier-Kortwig in den Dialog mit Tarifkommission und IG Metall treten. Er ist überzeugt, davon – sofern Rücksicht auf die besonderen Rahmenbedingungen des Unternehmens genommen werde – dass in konstruktiven Gesprächen eine gute Lösung gefunden wird, „wie wir dies in der mehr als 70-jährigen Unternehmensgeschichte bisher immer getan haben“.

