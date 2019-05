vor 42 Min.

Wasser in Leipheim wird weiter gechlort

Die Hochwasserlage im Landkreis Günzburg hat sich entspannt. In Leipheim wird aber immer noch gechlort. Die Notwasserversorgung nach Bubesheim bleibt bestehen.

Die Pegel sind zurückgegangen, die Hochwasserlage im Landkreis Günzburg hat sich entspannt. In Leipheim wird aber immernoch das Trinkwasser gechlort.

Am Mittwochabend wurde wegen des hohen Grundwasserspiegels das Leipheimer Wasserwerk Donau vorsorglich abgeschaltet, bevor es zu Verunreinigungen kommen konnte. Die Trinkwasserversorgung läuft seitdem über das Wasserwerk auf dem Areal Pro. Das wird nach Angaben der Stadt Leipheim auch noch einige Wochen so bleiben. Abkochen müssen die Leipheimer ihr Wasser aber nicht, nur in Aquarien, so teilt die Stadt mit, sollte das gechlorte Wasser nicht gefüllt werden. Die Bevölkerung wird informiert, sobald das Wasserwerk wieder ans Netz genommen wird.

Notwasserleitung von Günzburg nach Bubesheim

Am Mittwochvormittag wurde in Bubesheim eine Notwasserleitung aufgebaut ( Wie das Hochwasser den Landkreis Günzburg im Griff hielt ). Seit Dezember hatte die Gemeinde das Wasser vom Fliegerhorst in Leipheim erhalten ( Wasser muss nicht mehr abgekocht werden ). Da dort aber das Wasserwerk an der Donau abgeschaltet werden musste und die Leipheimer damit selbst das Wasser vom ehemaligen Fliegerhorstgelände benötigten, müssen nun die Günzburger Stadtwerke aushelfen. Wie Bubesheims Bürgermeister Walter Sauer mitteilte, sei das Wasser aus Günzburg sauber. Es müsse nicht gechlort werden, die Bubesheimer Bürger müssten das Trinkwasser aus ihren Hähnen daher auch nicht abkochen.

An die Bevölkerung waren zuvor noch Handzettel verteilt worden, auf denen darauf hingewiesen wurde, das Wasser einmal aufkochen zu lassen. „Das muss nicht mehr gemacht werden“, sagte Walter Sauter. Es könnte allerdings sein, dass der Wasserdruck etwas geringer ist als gewohnt.

In Ichenhausen musste die Feuerwehr Gebäude mit Sandsäcken vor dem Wasser abschirmen. Die Günz konnte das viele Wasser nicht mehr fassen. Bild: Ralf Berchtold

In Ichenhausen konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Mittwochabend um 21 Uhr ihren Einsatz beenden. Mit Sandsäcken hatten sie Gebäude vor Wasser aus der Günz geschützt – erfolgreich, wie Ichenhausens Feuerwehrkommandant Ralf Berchtold sagte: „Kein Gebäude wurde beschädigt. Und niemand wurde verletzt, das ist das Wichtigste.“ An Arbeit mangelte es der Feuerwehr aber auch am Donnerstag nicht – den ganzen Tag waren Helfer mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Meldestufen bei Hochwasser 1 / 5 Zurück Vorwärts Es gibt vier offizielle Hochwasser-Meldestufen.

Meldestufe 1: "Stellenweise kleinere Ausuferungen."

Meldestufe 2: "Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen."

Meldestufe 3: "Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich."

Meldestufe 4: "Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich."

Weiter südlich an der Günz bei Höselhurst mussten die Sandsäcke nicht zum Einsatz kommen. Die Feuerwehr hatte befürchtet, dass die Wassermassen bis nach Höselhurst vordringen könnten. Doch dazu kam es nicht – zwar schwappte Wasser über den ortsnahen Unterwiesenbacher Weg, doch die Fluten breiteten sich vor der Bebauung auf Äckern aus. Der Kommandant der Feuerwehr von Wattenweiler, Andreas Böller, ist darüber froh: „Die Pegel sind gerade rechtzeitig wieder gesunken.“ Auswirkungen hat das Hochwasser auch auf die kommenden Tage: Wegen schwerer Hochwasserschäden durch Überflutung des Festplatzes am Donauufer, müsse das für den Vatertag den 30. Mai geplante, beliebte Donaufest in Reisensburg dieses Jahr ausfallen, teilte der Krieger- und Soldatenvereins Reisensburg als Veranstalter mit.

