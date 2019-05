05:00 Uhr

Wettbewerb bei Rot-Kreuz-Jugend: Mit Spaß für den Ernstfall trainiert

Jugendgruppen des Roten Kreuzes aus dem Landkreis haben in Günzburg ihr Können unter Beweis gestellt. Ganz unterschiedliche Aufgaben gilt es für sie zu meistern.

Von Paul Endhardt

„Wer sind wir? Das Rote Kreuz! Geben wir jemals auf? Nein!“ Es gleicht fast einem Schlachtruf, wenn die Jugendrotkreuzgruppe aus Leipheim ihr Motto brüllt. Dabei stehen sie wie beim Fußball im Mannschaftskreis. Eben haben sie die Station „Fun & Action“, die Teil des Kreiswettbewerbs des Jugendrotkreuzes 2019 ist, durchlaufen. Während der Veranstaltung dürfen die Jugendgruppen des Roten Kreuzes aus dem gesamten Landkreis Günzburg ihr Können auf die Probe stellen. Bei „Fun & Action“ sieht das zum Beispiel so aus: Unter lauten Anfeuerungsrufen des restlichen Teams müssen die Teilnehmer Verbände und Pflaster an Gruppenmitgliedern anbringen. Die Uhr tickt, und um das ganze ein wenig schwerer zu machen, werden die Augen verbunden. Hier ist der Name Programm.

„Der Kreiswettbewerb hat lange Tradition beim Roten Kreuz“, erklärt Phillip Hutter. Zusammen mit Kollegen aus der Kreisleitung und weiteren Helfern organisierte er den diesjährigen Wettbewerb, der am Samstag über ganz Günzburg in acht Stationen aufgeteilt ist. Davon sind fünf in der Stadt verteilt, und drei innerhalb der Maria-Theresia-Mittelschule. An diesen Stationen kann jedes Team Punkte sammeln, um am Ende den Sieg für sich zu entscheiden. Von früh morgens bis in den späten Nachmittag rein klappern die einzelnen Gruppen die Wegpunkte ab. „In den Stationen lernen die Kinder und Jugendlichen wichtige Grundkompetenzen, die für die Praxis wichtig sind.“ Teamarbeit und Zusammenhalt seien zwei Beispiele. Dabei stehe aber der Spaß im Vordergrund, erklärt Hutter. „Wir wollen keinen trockenen Lernstoff abarbeiten.“

Auch Regen und Wind ändern nichts an der guten Laune

Das für Spaß gesorgt wurde, ist den Teilnehmern anzusehen. Daran können auch Regen und Wind nichts ändern, die nachmittags einsetzen. „Die Teilnehmer sind hier leidenschaftlich dabei und kämpfen um den Sieg“, findet Phillip Hutter. An den verschiedenen Stationen dürfen sie selber Hand anlegen und aktiv werden. Und das nicht an Puppen, sondern an echten Menschen. Bei „Erste-Hilfe-Praxis“ simulieren Mitarbeiter des Roten Kreuz eine Notfallsituation. Je nach Altersklasse wird der Schwierigkeitsgrad erhöht. Junge Teilnehmer behandeln Menschen mit Bauchweh und Schwindel, Ältere werden mit Schlaganfall und Hyperventilation konfrontiert.

„Haben Sie ein Haustier? Wie heißt das denn? Und wann waren Sie zuletzt im Urlaub?“, versucht ein Teilnehmer das „Unfallopfer“ zu beruhigen. Der Zweite holt eine Decke und die Erste-Hilfe-Ausrüstung. Am Ende gibt es Feedback von der Jury. „Hier können wir die Kinder und Jugendlichen für den Notfall vorbereiten“, erklärt Kreisbereitschaftsleiter Udo Rüh. Das Wissen dafür haben die Teilnehmer in der Theorie-Station gelernt. Wichtige Fragen wie „Was bringt die stabile Seitenlage?“ oder „Was sind Anzeichen für einen Schlaganfall“ wurden bearbeitet.

Die Gruppenleiterin als Superheldin

Auch kreatives Denken wird beim Wettbewerb gefordert. „Gestaltet euren Superhelden“, heißt es in einer Aufgabenstellung. Gemeinsam im Team wird fleißig gebastelt oder gezeichnet. Dass ein Superheld keine besonderen Kräfte braucht, beweist eine Gruppe Kinder. Sie malen ihre Gruppenleiterin vom Roten Kreuz. „Teamwork ist bei unserer Tätigkeit als Sanitäter oder Rettungshelfer sehr wichtig. Hier lernen die Teilnehmer unterbewusst, was es heißt, im Team zusammen zu arbeiten“, erklärt Regina Eisenschien, die die Station betreut. Jedes Mitglied der Jugendverbände darf bei dem Kreiswettbewerb antreten. Ab sechs Jahren kann man Mitglied im Jugendrotkreuz werden, Schluss ist spätestens mit 27. Je nach Alter wird man dann in eine der vier Stufen eingeteilt. „Zum Jugendrotkreuz gehört mehr dazu, als nur Vorbereitung für einen späteren Beruf oder Ausbildung“, erklärt Phillip Hutter.

Die Nachwuchsorganisation habe eher familiären Charakter. Deutlich wird das auch bei den jungen Teilnehmern des Wettbewerbs. „Ich arbeite gerne mit den Jugendlichen aus meiner Gruppe zusammen“, erklärt Benedikt Geiger, 23, seine Motivation. „Und das Medizinische interessiert mich“, ergänzt Josefine Merklein, 17. Die Gewinner der ersten beiden Altersstufen sind Ziemetshausen und Krumbach. Leipheim räumt als Sieger der Stufen drei und vier doppelt ab. Mit dem Sieg qualifizieren sich die Gewinner für weitere Wettbewerbe des Roten Kreuzes, die bis auf Bundesebene gehen.