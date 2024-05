Familien kratzen und schubsen sich im Regionalexpress

Ein Streit zwischen einer 31-Jährigen und der Tochter einer anderen Frau im Zug zwischen Ulm und Augsburg eskaliert. Die Polizei muss zum Bahnhof Scheppach gerufen werden.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Mittwochabend gegen 19 Uhr im Regionalexpress von Augsburg in Richtung Ulm gekommen. Wohl aus einem Missverständnis heraus entwickelte sich ein Streit zwischen einer 31-jährigen Mutter und der Tochter einer 48-jährigen Frau. Als diese sich schützend an die Seite ihrer zwölfjährigen Tochter stellte, kratzte die 31-Jährige sie im Gesicht. So berichtet es die Polizei Burgau. Wegen dieses Vorfalls mischten sich weitere Familienmitglieder mit ein, woraus sich letztlich eine Schubserei entwickelte.

Dabei wurde die 31-Jährige auch auf die Hand geschlagen. Die zum Bahnhof in Scheppach gerufenen Polizeibeamten schlichteten den Streit. Gegen beide beteiligten Frauen nahm die Polizei eine Strafanzeige auf. (AZ)