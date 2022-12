24-Jähriger aus Bibertal hat einen Stalker: "Er ist besessen von mir"

Plus Es beginnt mit einer gefälschten Sexanzeige und steigert sich hin zu Morddrohungen: Ein junger Mann aus Bibertal lebt seit August in Angst. Und die Polizei tappt im Dunkeln.

Seit Wochen kann Micha S. (Namen von der Redaktion geändert) nur höchstens vier bis fünf Stunden pro Nacht schlafen. Manchmal liegt er ewig wach, geht noch einmal auf die Terrasse, um zu rauchen, um sich zu beruhigen. Denn seit diesem Spätsommer hat Micha S. einen Stalker, der ihm, seiner Familie und seinen Freunden das Leben zur Hölle macht. Gefälschte Sexanzeigen, Morddrohungen, angsteinflößende Videos und schließlich ein Vorfall Mitte November, der den Psychoterror auf die Spitze trieb.