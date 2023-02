In Bubesheim könnte bald ein Solarpark entstehen

Plus Eine Ingolstädter Firma möchte auf einer Fläche von 20 Hektar in Bubesheim Strom produzieren. Im Gemeinderat wurden die Pläne erstmals vorgestellt.

Geht es nach der Firma Anumar aus Ingolstadt, wird es in naher Zukunft einen Solarpark Bubesheim-Bibertal-Kötz geben. Auf einer Fläche von mehr als 20 Hektar könnte das Solarkraftwerk 21 Megawatt Peak Grünstrom produzieren. Projektmanagerin Tina Güntermann stellte das Projekt erstmals im Gemeinderat Bubesheim vor.