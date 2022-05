Bubesheim

17:53 Uhr

Polizei findet verlassenes Auto nach Unfallflucht in Bubesheim

Ein unbekannter Fahrer hat in Bubesheim Unfallflucht begangen und dabei einen Sachschaden in Höhe von mehr als 30.000 Euro verursacht. Laut Polizei kam der Fahrer wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte in der Leipheimer Straße in einen Zaun. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Auto ohne Fahrer in Leipheim aufgefunden Im Rahmen der Fahndung konnte das Auto ohne Fahrer im Bereich Leipheim sichergestellt werden. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190, zu melden. (AZ)

