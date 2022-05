"Acoustic Gentlemen" spielen in Burgau ohne Starallüren

Die Gruppe „Acoustic Gentlemen“ begeistert in der Burgauer Kapuzinerhalle mit Balladen und Tanzmusik. Zu den Musikern gehört auch der Bürgermeister.

„Die haben keine Starallüren“, sagt eine Dame aus dem begeisterten Publikum bei den Konzerten der Gruppe Acoustic Gentlemen in der Burgau Kapuzinerhalle. Zu der Gruppe, die sich 2020 gründete, gehört auch das dortige Stadtoberhaupt Martin Brenner. Alle Musiker stammen aus der Region und haben neben ihrer Bühnentätigkeit bürgerliche Berufe.

Thomas Stieben kommt aus Offingen und ist Krankenpfleger. Seinen Beruf machte er vor vier Jahren zum Thema eines selbst getexteten Musikvideos auf Youtube. Vor seinem Amtsantritt als Bürgermeister von Burgau war Martin Brenner Lehrer im Gymnasium St. Anna in Augsburg. Er hat eine fundierte musikalische Ausbildung. Zunächst lernte er Trompete und Horn. Am musischen Gymnasium in Wettenhausen kam das Klavierspiel dazu. Nach den Stadtratssitzungen übt er gerne noch 1 Stunde zum Entspannen mit Kopfhörern auf seinem E-Piano. Matthias Schmidt kommt aus der Nähe von Babenhausen und spielt Cello und Gitarre. Er ist aber in verschiedenen Bands vor allem im nördlichen Landkreis Günzburg auf der Bühne zu erleben. Sein Beruf ist Ergotherapeut.

Thomas Stieben holt seinen Sohn auf die Bühne

Der Sänger Thomas Stieben hatte sich im Jahr 2016 bei der Fernsehsendung „Das Supertalent“ von RTL beworben. Seine Kinder sagten ihm, dass er es doch versuchen könne. Schließlich belegte er den zweiten Platz. Die Frage, ob er damit gerechnet hat, dass er so weit kommen könnte, beantwortet er ganz klar: „Niemals mit Ausrufezeichen!“

Beim Song "Einer dieser Steine" von Sido holte der Sänger der Gruppe Acoustic Gentlemen, Thomas Stieben, seinen Sohn auf die Bühne. Foto: Martin Gah

Das Programm in Burgau besteht überwiegend aus balladesken Stücken von Gospel über Metallica und Sting bis zu den Backstreet Boys. Durch Stiebens Timbre klingen bekannte Songs auf einmal ganz anders. Zum Beispiel Leonhard Cohens „Halleluja“ nicht rau und dunkel wie im Original, sondern hell und klar, mit einem kultivierten leichten Vibrato. Bei Metallicas „Nothing else matters“ kommen vom Cello walzerselige Nebenmelodien. Ebenso bekennt sich Stieben auf der Bühne dazu, dass er ein gläubiger Christ ist. Bei der Acoustic Gentlemen-Version des Gospels „Amazing Grace“ führt Stieben bluesige Zwiegespräche mit Martin Brenners Pianospiel. Zusammen mit seinem Sohn präsentiert Stieben ein Stück des Deutschrappers Sido „Einer dieser Steine“, das davon erzählt, wie der Charakter eines Mannes durch seine große Liebe geschliffen wurde.

Soli und perfekt abgestimmter dreistimmiger Satzgesang

Die Instrumentalisten sind nicht nur als Begleiter tätig. Jeder der beiden präsentiert sich während des Abends einmal mit einem jazzigen Solo, wofür sie großen Applaus ernten. Bei manchen Stücken präsentieren sich die Musiker auch im perfekt aufeinander abgestimmten dreistimmigen Satzgesang.

Wie schon am Anfang angekündigt wird, bringt die Gruppe nur wenig Tanzmusik. Aber diese wenigen Titel zünden genauso wie die Balladen, zum Beispiel eine Mischung aus Discofox und Country vor der Pause und der „Rausschmeißer“ als letzte Zugabe „Aber bitte mit Sahne“. Thomas Stieben führt mit viel Humor durch den Abend. So erläutert er zum Beispiel, mit welchem Tanzschritt statistisch gesehen Männer die größte Chance haben, Frauen zu beeindrucken.

Das Sahnehäubchen auf dem Abend war eine Eigenkomposition der Band. Im Titel „Schwindlerin“ erzählt ein Mann davon, wie er von seiner großen Liebe auf verletzende Art und Weise verlassen wurde. Musikalisch bewegt sich der Song zwischen Blues und Xavier Naidoo.