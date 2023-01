Burgau

Burgauer Krippenweg hat sich in 25 Jahren verändert

Den Burgauer Krippenweg hat Georg Beurer (links) initiiert. Rechts daneben: stellvertretender Vorsitzender Rudolf Lipp sowie Günther Brenner, Anton Huber und Ludwig Klein. Die Krippe im Hintergrund befindet sich in der St.-Leonhards-Kirche.

Plus 1997 haben die Burgauer Krippenfreunde den "Burgauer Krippenweg“ ins Leben gerufen. An zehn Stationen wird die Geburt Jesu dargestellt.

Von Peter Wieser

„Krippe“ steht auf den Weihnachtssternen, die an den Eingängen von Kirchen und verschiedenen Einrichtungen in Burgau und den Stadtteilen hängen. Sie weisen darauf hin: Hier ist eine Station des Burgauer Krippenwegs, hier verkündet eine Krippendarstellung die frohe Botschaft der Geburt Jesu. Den Burgauer Krippenweg gibt es seit 25 Jahren, an Weihnachten 1997 wurde er offiziell eröffnet. Er dürfte der erste im Landkreis Günzburg gewesen sein, von einem weiteren zu dieser Zeit ist zumindest nichts bekannt. Die Initiative dazu hatte Georg Beurer, damals Vorsitzender der Burgauer Krippenfreunde, ergriffen. Der heute rund 120 Mitglieder zählende Verein war gerade einmal zehn Jahre alt, die Eröffnung wurde gleichzeitig von einer großen Krippenausstellung im Albertus-Magnus-Haus und im Burgauer Schloss begleitet.

