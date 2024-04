Burgau

vor 48 Min.

Die Kapuziner-Halle in Burgau erschallt im Pop-, Gospel- und Countrysound

Plus Die Gruppe Acoustic Gentlemen überrascht mit einem breit gefächerten Programm beim Heimspiel in Burgau. Ein temperamentvoller Rausschmeißer beendet den Abend.

Von Martin Gah

„Ich bin überrascht, was man aus nur zwei Begleitinstrumenten alles herausholen kann und in wie vielen verschiedenen Genres sie zu Hause sind.“ So beschreibt eine Zuhörerin das Konzert der Gruppe Acoustic Gentlemen in Burgau. „Beim Heimspiel hat man immer ein besonderes Kribbeln im Bauch“, sagt Martin Brenner. Er ist nicht nur Pianist der Gruppe, sondern auch Bürgermeister der Stadt Burgau.

Brenners Mitstreiter sind der Sänger Thomas Stieben aus Offingen sowie Matthias Schmidt aus der Nähe von Babenhausen an Cello und Gitarre. Die Programmzusammenstellung für das Heimspiel entstand basisdemokratisch und zu gleichen Teilen. „Jedes Mitglied wirft fünf bis acht neue Lieder in den Topf, dann spielen wir sie an, und schauen, ob es passt“, erklärt Thomas Stieben. Die Probenzeiten sind unterschiedlich. Wenn kein Konzert ist, treffen sie sich einmal im Monat. Vor Konzerten verbringen sie viel Zeit miteinander.

