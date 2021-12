Kräftiger Schneefall: Unfälle auf der A8 zwischen Burgau und Günzburg

Schneeschauer haben am Donnerstag Autofahrerinnen und -fahrern auf der A8 zu schaffen gemacht. Eine Person wurde schwer, mehrere leicht verletzt.

Am Donnerstagnachmittag hatte es kräftig zu schneien begonnen. Die Fahrbahnen der Autobahn A8 waren nass und teilweise schneebedeckt. Dies führte laut Polizei fast gleichzeitig zu zwei Unfällen.

Um 13.40 Uhr war ein 42-Jähriger auf dem linken der drei Fahrstreifen der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs, als er auf Höhe von Unterknöringen die Kontrolle über seinen Wagen verlor und ins Schleudern geriet. Wie die Polizei mitteilte, krachte das Auto zunächst gegen die rechte Schutzplanke, schleuderte dann zurück und blieb quer zur Fahrtrichtung auf der Autobahn stehen. Ein nachfolgender Autofahrer habe die Situation erkannt und anhalten können, ein dahinter fahrender 32-Jähriger sei aber zu spät auf die Situation vor ihm aufmerksam geworden und krachte gegen die beiden Fahrzeuge vor ihm. Zwei Personen wurden leicht verletzt, der Beifahrer des 42-Jährigen wurde laut Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall auf der A8 bei Unterknöringen: Autobahn zeitweise komplett gesperrt

Für die Landung des Rettungshubschraubers musste die Autobahn komplett gesperrt werden. Später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet, was einen Rückstau bis zur Anschlussstelle Burgau auslöste. Alle drei Autos wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr Burgau half an der Unfallstelle. Einige Autofahrer filmten beim Vorbeifahren die Unfallstelle mit dem Handy, sie erwartet nun eine Anzeige.

Gekracht hat es am Donnerstag auch in Fahrtrichtung München bei Leinheim. Ein 28-Jähriger fuhr mit seinem Transporter auf dem mittleren Fahrstreifen, als er laut Polizei bei starkem Schneefall die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Transporter drehte sich mehrfach, stürzte auf die Seite und blieb am rechten Fahrbahnrand liegen. Der Mann sei mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, das Auto wurde abgeschleppt. Die Günzburger Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, solange die Aufnahme des Unfalls andauerte.

Insgesamt sei bei beiden Unfällen ein Schaden von rund 60.000 Euro entstanden, teilte die Autobahnpolizei Günzburg mit. (AZ))