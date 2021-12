Burgau

Schulgarten Burgau: Auch der Stadtrat stimmt für die Umbau-Variante

Plus Der Stadtrat Burgau spricht sich für eine Umbau-Variante des Schulgartens aus. Somit würde die Grünfläche in Burgau zum Großteil verschwinden. Im Stadtrat geht es hitzig zu.

Von Christian Kirstges

Viele Meinungen und Argumente sind in den vergangenen Monaten zum Thema Schulgarten, gelegen zwischen Mittelschule und Kindergarten in Burgau, ausgetauscht worden. Mehrfach haben sich Bauausschuss und Stadtrat mit der Verkehrssituation am dortigen Parkplatz beziehungsweise an der Bushaltestelle beschäftigt. Mehrere Varianten für einen Umbau der Fläche oder eine Verlegung des Busstopps sind diskutiert und geprüft worden. Eine ganze Reihe von Bürgern hat sich für den Erhalt der Grünfläche ausgesprochen, eine Unterschriftenaktion des Elternbeirats der Mittelschule läuft noch. Zuletzt hatte dann der Bauausschuss dem Stadtrat nach erneut langer Diskussion mit knapper Mehrheit empfohlen, beim Umbau des Areals und somit beim Schulgarten-Aus zu bleiben. Am Dienstag stand nun eine zumindest vorläufige Entscheidung an – in der Sitzung des Rates ging es wieder hoch her.

