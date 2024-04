Zwei Unfälle in Burgau wegen Vorfahrtsmissachtung

Am Sonntagnachmittag ereigneten sich in Burgau unabhängig voneinander zwei Unfälle, weil die Unfallverursacher die Vorfahrtsregel missachteten.

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignete sich am Sonntagnachmittag. Gegen 14.30 Uhr wollte eine 21-Jährige, die gerade auf der Remsharter Straße unterwegs war, nach links in Richtung Offingen abbiegen. Sie nahm dabei einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 37-Jährigen die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von rund 45.000 Euro, verletzt wurde aber niemand. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt. Die Feuerwehr Burgau war mit 24 Kräften im Einsatz.

Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr kommt es zum Zusammenstoß

Zu einem weiteren Unfall wegen einer Vorfahrtsmissachtung kam es gegen 15 Uhr in der Augsburger Straße. Ein 44-Jähriger fuhr auf der Aberthamer Straße in nördliche Richtung. Beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Augsburger Straße nahm er einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Autofahrer die Vorfahrt. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500. Auch hier wurde aber niemand verletzt. (AZ)