Schäferwagen in Burtenbach brennt nieder: Polizei sucht Zeugen

Die Feuerwehren aus Burtenbach und Oberwaldbach löschen einen brennenden Schäferwagen im Waldgebiet im Mindeltal. Wer hält sich dort illegalerweise auf?

Ein Radfahrer hat am Freitagmittag in einem kleinen Waldgebiet im Mindeltal zwischen Burtenbach und Eberstall einen brennenden Schäferwagen festgestellt. Das berichtet die Burgauer Polizei. Der Brand konnte von den alarmierten Feuerwehren aus Burtenbach und Oberwaldbach gelöscht werden. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Burgau ergaben, dass sich eine Person unberechtigterweise in dem Schäferwagen aufgehalten hatte und den Holzofen befeuerte, der dann in Brand geriet. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Nach Angaben des Eigentümers halten sich immer wieder Personen unberechtigterweise auf seinem Grundstück und in dem Schäferwagen auf. Die Polizei Burgau bittet um Zeugenhinweise. (AZ)