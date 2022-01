Dürrlauingen

vor 20 Min.

Dürrlauingen will Gasleitung "Augusta" weiter nach Süden rücken

Plus Im Dürrlauinger Gemeinderat ist nicht jeder mit dem Verlauf der geplanten Gastransportleitung einverstanden. Das sind die Gründe.

Von Peter Wieser

Die von Wertingen nach Kötz geplante Gashochdruckleitung „Augusta“ soll nach dem derzeitigen Stand parallel zu der bestehenden auch durch Gebiete der Gemeinde Dürrlauingen verlaufen. Als Träger öffentlicher Belange ist diese damit am Raumordnungsverfahren beteiligt. Im Dezember war im Gemeinderat im Hinblick auf eine Stellungnahme bemängelt worden, dass seitens der Firma Bayernets nicht die aktuellsten Planungen vorlägen. In der Sitzung am Montag im Bürgerhaus Mönstetten stand erneut zur Diskussion, ob es Einwände gegen die vorgeschlagene Vorzugsvariante gebe.

