Der Befreiungsschlag des Bezirksligisten SC Bubesheim

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim siegt auswärts 2:1. Welche Mannschaftsteile besonders überzeugen - und wo Trainingsarbeit wartet.

Wenn die Fußballer des SC Bubesheim so weitermachen, wird für sie die Mission Klassenerhalt auf jeden Fall erfolgreich enden. 2:1 (1:0) gewannen sie das Bezirksligaspiel beim SV Wörnitzstein-Berg. Es war ein ebenso verdienter wie wichtiger Erfolg, der dem Team von Trainer René Hauck einen wertvollen Punkte-Vorsprung auf die direkte Abstiegszone und dazu jede Menge Selbstvertrauen bescherte.

Hervorragender Rasen

Auf hervorragendem Rasen spielte die Mannschaft im ersten Durchgang schönen und zielstrebigen Fußball. Das Mittelfeld-Trio mit Axel Schnell, Steffen Hain und Neuzugang Tayfun Yilmaz beherrschte Ball und Gegner, spielte die Wörnitzsteiner dabei phasenweise beinahe schwindlig. Schon früh wurde die Bubesheimer Kombinationslust belohnt. Ein 30-Meter-Traumpass von Axel Schnell erreichte Axel Hespeler, der spielte von der Grundlinie in die Mitte und Francois Akpaloo verwertete die Vorlage aus sechs Metern Torentfernung (6.).

Im weiteren Verlauf erspielten sich die Bubesheimer zahlreiche weitere Chancen, scheiterten aber immer wieder am gut haltenden Martin Müller. Dass auch der SCB über einen guten Torwart verfügt, bewies Simon Zeiser nach einer halben Stunde. Einen tollen Freistoß von Maximilian Bschor fischte er aus dem Winkel.

Hellwach aus der Kabine

Hellwach kamen die Gäste zum zweiten Durchgang zurück auf den Rasen. Wenige Sekunden nach Wiederbeginn landete der Ball erneut im Netz der Wörnitzsteiner. Diesmal stand Tugay Demir nach feinem Pass von Hakan Polat frei vor der Kiste und erzielte das 0:2.

Durch war die Sache damit allerdings nicht. Zunächst schaffte Alexander Musaeus per Direktabnahme aus acht Metern das 1:2 (52.). Und dann, so etwa ab der 70. Minute, verloren die Bubesheimer die Spielkontrolle, mussten dem eigenen hohen Tempo Tribut zollen. Mit einer starken Defensivarbeit und einem guten Torwart brachten sie das Ergebnis zwar ins Ziel, doch Abteilungsleiter Karl Dirr formulierte in seiner Zusammenfassung einen klaren Trainingsauftrag: „Im läuferischen Bereich gilt es noch nachzuarbeiten.“

So haben sie gespielt

SV Wörnitzstein-Berg Müller, Dietrich (84. Färber), Bobinger, Musaeus, Marks, Habersatter (76. Hoser), Märtins (54. Krez), Schmidbaur, Morasch, Bschor, Zausinger

SC Bubesheim Zeiser, Lacic, Hespeler, Hille, Schnell, Hain, Hauck, Yilmaz, Polat (65. Özsoy), Demir (65. Ün), Akpaloo (86. Gerguri)

Schiedsrichter Riedl (Grasheim)

Zuschauer 100

Tore 0:1 Akpaloo (6.), 0:2 Demir (46.), 1:2 Musaeus (52.)