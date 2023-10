Diese Heimniederlage macht den FC Günzburg fassungslos

Plus Ein Sieg gegen den FC Horgau war allemal drin – stattdessen verliert der FC Günzburg sein Bezirksliga-Heimspiel. Die Ursachen sind klar.

Es gibt Begegnungen, die kannst du eigentlich nicht verlieren – und tust es dennoch. Eine Halbzeit lang spielte der Bezirksligist FC Günzburg gegen den FC Horgau Einbahnstraßenfußball, hatte gute, bessere und allerbeste Chancen und erlitt eine Minute vor Schluss in Form des Gegentreffers zum 1:2-Endstand den sportlichen Genickbruch.

Es passte zur Partie im Auwaldstadion, dass die Einheimischen ihren Gästen diesen Sieg geradezu auflegten. Der Versuch, im eigenen Aufbau einen Seitenverlagerung zu erreichen, mündete in einen Lapsus. Der Ball landete bei Christian Herr, der Horgauer steuerte allein aufs Tor zu und überwand Schlussmann Johannes Kircher.