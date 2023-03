Nach dem 0:3 gibt's Gesprächsbedarf beim FC Günzburg

Plus Das Bezirksliga-Topteam FC Günzburg kassiert die erste Heimschlappe dieser Saison. Trainer Bronnhuber erklärt, woran es gelegen hat und was sich ändern muss.

„Da ist gar nichts gegangen“, bemerkte ein enttäuschter Sympathisant des FC Günzburg wenige Sekunden nach dem Abpfiff im Auwaldstadion. 0:3 (0:2) hatte das Topteam der Fußball-Bezirksliga Nord gerade verloren, sich diese erste Saison-Heimpleite auch einigermaßen sang- und klanglos eingefangen. Die Gästespieler aus dem SV Wörnitzstein-Berg jedenfalls präsentierten sich wacher und aktiver und gewannen auch in der Deutlichkeit verdient.

Wenig Zweikampfstärke, kaum Zusammenspiel

Der niedergeschlagene Mann dürfte viele Unterstützer für seine Sicht der Dinge finden. Etwa 100 Zuschauer, von denen freilich bei weitem nicht alle bis zum bitteren Ende blieben, sahen eine wirklich schwache Günzburger Heimpremiere im Jahr 2023. Körperspannung, Zweikampfverhalten, Zusammenspiel – gute Noten erwarb sich ihre Mannschaft in keinem dieser Fächer. Auf dem Weg aus dem Auwaldstadion unterstützten die Fans dann auch mehrheitlich die These, dass der FC auf keinen Fall den Titel holen wird, wenn er sich weiterhin so präsentiert.

Spielertrainer Christoph Bronnhuber wollte diese Frage nicht konkret beantworten. Vernünftigerweise konzentrierte er sich auf dem Weg vom Spielfeld auf das Hier und Heute. Schon das 0:1 hatte ihm die Laune verhagelt. „Wir warnen vor Standards und kriegen dann das Gegentor aus einem Standard“, kommentierte er den frühen Nackenschlag, für den Dominik Bobinger sorgte (8.).

FC Günzburg leistet sich immer wieder Durchhänger

„Nicht nachvollziehen“ konnte er auch, warum sich seine Mannschaft so unkonzentriert vorstellte. Bereits während der insgesamt überragenden Herbstrunde hatten sich die Günzburger zuweilen solche Durchhänger geleistet. „Wir haben uns fast ein bisschen ergeben“, urteilte er kopfschüttelnd.

Jubeln durften diesmal nur die Gäste: Der SV Wörnitzstein-Berg gewann beim FC Günzburg im Auwaldstadion 3:0. Foto: Ernst Mayer

Besonders schade war das, weil gegen die gewiss nicht schlechten Gäste in Normalverfassung sicher was drin gewesen wäre. Selbst nach dem 0:2 durch Alexander Musaeus (33.) „hätten wir schon noch mal Gas geben können“, bekräftigte Bronnhuber. Allein: Die Günzburger taten es nicht. Und das 0:3 durch Maximilian Bschor (53.) war dann der Garaus.

Zugestanden: Die äußeren Bedingungen mit böigem Wind und phasenweise heftigen Schauern hätten eine Günzburger Aufholjagd auch nicht gerade begünstigt. Wer bei solchen Verhältnissen führt, tut sich naturgemäß deutlich leichter.

Bronnhuber in ungewohnter Rolle auf dem Platz

Dass die Gastgeber freilich kaum erkennbare Anstalten zu einem echten Aufbäumen zeigten, ärgerte Bronnhuber. Erwartungsgemäß wiederholte er nach der Partie seine Überzeugung, dass Fußballmannschaften im Allgemeinen und der FC Günzburg im Besonderen gut daran tun, „von Woche zu Woche“ zu denken und zu arbeiten. „Wir müssen wieder auf die Grundtugenden kommen. Die waren im ersten Spiel nach der Winterpause in Wertingen da, diesmal hatten wir sie nicht“, fasste der Spielertrainer zusammen, der diesmal – aus der Not geboren – in der Abwehr agierte. „Das habe ich, glaube ich, mit 20 Jahren mal gespielt“, sagte er und konnte diese Erinnerung dann doch mit einem versöhnlichen Lächeln garnieren.

So haben sie gespielt

FC Günzburg Kuchenbaur, Hepp, Casamayor-Bell, Megyes (46. Bandlow), Güzel (46. Bergmair), Wachs, Komm (46. Wahl), Komm (46. Fuchs; 63. Dinc), Bronnhuber, Lamatsch, S. Bunk

SV Wörnitzstein-Berg Müller, Dietrich, Bobinger, Musaeus, Marks (89. O. Wanner), Bschor (87. Färber), Habersatter, Märtins (67. L. Wanner), Schmidbaur, Hoser, Zausinger

Schiedsrichterin Holland (Augsburg)

Zuschauer 100

Tore 0:1 Bobinger (8.), 0:2 Musaeus (33.), 0:3 Bschor (53.)