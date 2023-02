60-Jähriger wegen Hetze gegen Baerbock, Spahn und Co. verurteilt

Plus Hetze gegen Politiker ist keine Satire. Ein Günzburger wurde deswegen am Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt. Vielleicht geht das Verfahren weiter.

Wer auf seinem Facebook-Profil öffentlich gegen Politiker und andere Prominente des öffentlichen Lebens hetzt, bekommt erheblichen juristischen Ärger. Diese Erfahrung musste jetzt ein Günzburger machen, der zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt wurde. Da half dem Verteidiger auch kein Verweis auf den ZDF-Satiriker Jan Böhmermann. „Da hört Satire irgendwann auf“, sagte Richterin Julia Lang in ihrer Urteilsbegründung.