Auto überschlägt sich mehrfach auf der A8 bei Günzburg

Bei einem Unfall auf der A8 bei Günzburg sind am Montagabend zwei Personen verletzt worden. Ihr Auto überschlug sich mehrfach und landete im Acker.

Am späten Montagabend ereignete sich auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung München ein Verkehrsunfall, an dem nach ersten Angaben der Polizei ein Auto alleinbeteiligt war. Die Fahrerin kam mit ihrem Wagen etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Günzburg nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich wohl mehrfach und blieb im angrenzenden Acker auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen wurden verletzt, waren beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr Günzburg aber bereits selbständig aus dem Fahrzeug gestiegen.

Der Rettungsdienst war mit Notarztfahrzeug, zwei Rettungswagen und einer Einsatzleiterin Rettungsdienst vor Ort. Zwei Streifen der Autobahnpolizei Günzburg kümmerten sich um die Unfallaufnahme. Die A8 musste in Fahrtrichtung Stuttgart zunächst komplett gesperrt werden. Um weiteren Verlauf wurde die linke Fahrspur für den Verkehr wieder geöffnet.